Có luật sư, án oan sẽ giảm!

Tạo điều kiện cho luật sư tham gia vụ án nhiều hơn Về nguyên tắc, khi luật sư tham gia tố tụng, có văn bản gửi đến cơ quan điều tra đề nghị quyền được tham gia các hoạt động điều tra thì các bản cung phải có chữ ký của luật sư mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, do quy định hiện hành chưa rõ ràng về điều này nên số lần luật sư tham gia hỏi cung là rất ít. Đa số bản cung quan trọng khác đều không có mặt luật sư nhưng vẫn được VKS và HĐXX cho là không vi phạm và sử dụng làm chứng cứ buộc tội. Điều này thể hiện rõ trong vụ án năm công dân ở Tuyên Quang bị kết tội giết người và cố ý gây thương tích mà không có cơ sở. Trong vụ án này đã có tới 54 bản cung trong hồ sơ vụ án giết người không có sự tham gia của luật sư. Để đội ngũ luật sư thực sự góp phần bảo vệ công lý, LĐLSVN đã từng đề nghị trong dự thảo BLTTHS cần quy định trường hợp chỉ định người bào chữa bắt buộc đối với các tội danh có mức án từ 15 năm tù (tội phạm rất nghiêm trọng), thay vì chỉ từ mức chung thân, tử hình như dự thảo. Nhưng để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra trong quá trình áp dụng pháp luật, tôi nghĩ rằng nên quy định khi khởi tố, bắt tạm giam bị can thời hạn bốn tháng (đối với tội phạm rất nghiêm trọng) là phải chỉ định luật sư. Điều này tránh tình trạng khi khởi tố bị can để điều tra, cơ quan điều tra chưa định khung hình phạt nên không chỉ định luật sư. Có những quy định tường minh và được thực sự áp dụng, tôn trọng như trên thì số lượng án oan chắc chắn sẽ giảm. Luật sư NGUYỄN VĂN CHIẾN,

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam