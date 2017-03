Coi chừng đi tù vì trò nghịch dại

Những vụ án đau lòng do tự chế thuốc nổ - Trưa 30-5-2015, anh Vi Văn Vin (38 tuổi, ngụ bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhồi thuốc súng vào ống để đi săn. Bất ngờ thuốc súng phát nổ. Vụ nổ khiến anh Vin bị cụt hai chân. Chị Hà Thị Hương (41 tuổi, vợ anh Vin) đang ngồi bên cạnh bị chấn thương vùng mặt. - Trưa 11-1-2014, bốn tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 342/29/5 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM. Nguyên do cách đó hai ngày, Đoàn Trung Hiếu đã mua một số hóa chất lưu huỳnh, magiê... từ chợ Kim Biên về để chế tạo pháo với mục đích khi về quê ăn tết sẽ đốt. Trưa 11-1, khi Hiếu đang pha chế thuốc pháo thì số hóa chất trên đã gây ra vụ nổ rất mạnh. Vụ nổ khiến bốn sinh viên tử vong tại chỗ gồm: Ngô Quang Thiện (Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (Đắk Nông), Bùi Quốc Lợi (Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Nhân (Sóc Trăng). - Đêm 26-7-2014, Võ Văn Hùng (SN 1979) và Võ Văn Mạnh (SN 1980, em ruột Hùng, cùng quê huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) chế 2 lạng thuốc nổ để đánh bắt cá. Trong khi ném bộc phá, bất ngờ quả “mìn” phát nổ khiến cả hai bị thương nặng ở vùng mắt, tay dập nát và bỏng khắp người. Cả hai được chuyển ngay đến BV Đa khoa Phan Rang cấp cứu rồi được chuyển lên BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Cả hai bệnh nhân đều bị bỏng khắp cơ thể, mắt bị vỡ. ____________________________________ Theo Điều 10 Nghị định 167/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy… cho thấy Phát đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, mức phạt cho hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng lên đến 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Điều 232 BLHS (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ) chỉ mô tả chung là: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. Như vậy thiết kế điều luật này cho thấy không cần mục đích, không cần hậu quả, chỉ cần có một trong các hành vi trên là có thể bị xử lý hình sự. Trong vụ này Phát đã thỏa mãn tới ba dấu hiệu cấu thành tội danh trên là hành vi chế tạo (có sổ ghi chép công thức và đã tạo ra mìn tự chế), tàng trữ (mua thuốc nổ và hóa chất về nhà) và sử dụng (đã kích nổ) vật liệu nổ. Tuy nhiên, cùng một hành vi giống nhau nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì người vi phạm mới được áp dụng phạt hành chính. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM T.TÙNG ghi