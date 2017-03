Công an xã điều tra dễ vi phạm tố tụng

Tách giam, giữ độc lập với CQĐT Trong chiều 14-10, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. Đa số các ý kiến trong UBTVQH đều cho rằng đề xuất của Bộ Công an về việc chuyển bốn trại giam cấp bộ hiện do Văn phòng CQĐT (Bộ Công an) quản lý cho Tổng cục An ninh điều tra và Tổng cục Cảnh sát điều tra quản lý là không phù hợp bởi các đơn vị này vẫn thực hiện nhiệm vụ điều tra. Việc một cơ quan đóng hai vai “vừa điều tra, vừa giữ người” dễ dẫn tới tình trạng bức cung, dùng nhục hình. Do đó, UBTVQH thống nhất tách hoạt động tạm giữ, tạm giam độc lập với hoạt động điều tra và giao cho Tổng cục Thi hành án hình sự và bổ trợ tư pháp (Bộ Công an) quản lý. Riêng trại tạm giam ở cấp tỉnh, nhà tạm giữ ở cấp huyện thì vẫn giữ nguyên như hiện nay vì đang do Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an cấp tỉnh, cấp huyện quản lý, về cơ bản đã tách khỏi hệ thống CQĐT cùng cấp.