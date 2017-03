Công an xã được hỗ trợ điều tra?

Hạn chế quyền công dân

Theo khoản 6 và 7 Điều 9 Pháp lệnh công an xã, công an cấp xã được tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; kiểm tra người, đồ vật, giấy tờ tùy thân, thu giữ vũ khí, hung khí của người có hành vi vi phạm pháp luật quả tang. Tổ chức cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền. Lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại, người biết vụ việc, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của bộ trưởng Bộ Công an. Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông tin thu thập được và tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý vụ việc. Tổ chức bắt người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm đang lẩn trốn trên địa bàn xã; dẫn giải người bị bắt lên cơ quan công an cấp trên trực tiếp.

Theo UBTVQH, một số hoạt động trên đã hạn chế quyền cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp 2013. Do đó, UBTVQH chỉ tán thành việc quy định trách nhiệm phân công và phối hợp của công an cấp xã trong hoạt động điều tra hình sự như quy định tại Điều 44 dự thảo. Đây là cơ sở cho công an cấp xã được tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người bị truy nã đang lẩn trốn trong địa bàn; thu giữ vũ khí, hung khí, tài liệu có liên quan và chuyển ngay cho CQĐT có thẩm quyền…