Đã đến lúc thực hiện chính thức thừa phát lại

Hạn chế từ chính sách nửa vời! Giờ nghỉ giải lao, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường xung quanh chế định TPL. . Phóng viên: Thảo luận tại tổ, ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên) nhận xét thí điểm TPL cho kết quả tốt ở việc lập vi bằng và tống đạt giấy tờ nhưng tổ chức thi hành án (THA) thì thất bại. Ông nghĩ sao, thưa ông? + Ông Hà Hùng Cường: Ngoài hiệu quả từ xã hội hóa dịch vụ lập vi bằng, tống đạt giấy tờ thì TPL đã khởi sắc cả ở dịch vụ xác minh điều kiện THA. TPL đã xác minh được nhiều đấy, chỉ còn vướng với thông tin từ ngân hàng. Còn thất bại nằm ở phần THA. Đó chính là lý do để Chính phủ đề nghị QH ra nghị quyết có tính quy phạm, trao cho TPL những quyền hạn nhất định. Quyền hạn của TPL phải làm sao ngang như chấp hành viên thì khi đó người dân mới tin tưởng. Một vụ THA có thể kéo dài rất nhiều năm mà TPL mới chỉ thí điểm thì biết nay mai thế nào. Ông nhận vụ việc của tôi, tôi trả tiền cho ông rồi, nay mai ông lại bảo bị giải tán, QH không cho làm nữa thì ai chịu trách nhiệm. Thế nên người dân chưa tin. . Thưa ông, một số ĐB chưa đồng tình cho TPL quyền cưỡng chế THA. Theo ông thì tại sao? + Nhiều người đã hiểu nhầm. Trong THA dân sự luôn luôn ưu tiên tự nguyện THA. Nhưng khi bên phải THA không tự nguyện thì người được THA có quyền yêu cầu cơ quan THA cưỡng chế. Đã chấp nhận xã hội hóa công tác THA thì đương nhiên phải trao cho TPL quyền cưỡng chế. Hiện đang có vướng mắc là trao cho TPL trách nhiệm cung cấp dịch vụ công là THA nhưng lại không có cơ chế hiệu lực để TPL có thể yêu cầu chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương hỗ trợ đảm bảo việc cưỡng chế THA. Cũng giống như người dân, có việc gì phức tạp, căng thẳng thì phải có đường dây nóng để họ yêu cầu công an đến bảo vệ chứ. Chính vì ta nửa vời trong thí điểm nên thất bại. Chả lẽ có việc THA, ban đầu thuận lợi thì làm dịch vụ của TPL, tới khi khó khăn, cần cưỡng chế lại phải chuyển sang cơ quan THA để làm? . Nghĩa là kết quả thí điểm vừa rồi chưa đạt như mong muốn còn do chính sách nửa vời, thưa ông? + Vì thí điểm nên chưa có luật về TPL. Mà chưa có luật thì hướng dẫn triển khai của Chính phủ cũng không vượt lên các quy định hiện có được. Chính phủ đã rất cố gắng để quy định cho TPL quyền hạn nào đó nhưng không vượt qua luật được, thành ra là nửa vời. Quan điểm của tôi là dù thí điểm cũng phải làm như thật. Có vậy mới đánh giá được. Còn làm không như thật thì biết đánh giá thế nào. . Một số ý kiến cho rằng khi chuyển TPL từ thí điểm sang chính thức thì cần cắt giảm biên chế, kinh phí với cơ quan THA? + Đúng. Chính phủ có dự kiến cái này. Chỗ nào TPL làm tốt rồi, hiệu quả rồi thì cơ quan THA chỗ đó phải thu gọn lại. Đấy chính là ý nghĩa của xã hội hóa một số lĩnh vực tư pháp. TPL làm tốt, bỏ cơ quan THA huyện Nếu TPL thực hiện tốt công việc xác minh điều kiện THA và trực tiếp tổ chức THA của mình thì trong tương lai tôi đề nghị bỏ cơ quan THA cấp huyện. Vụ việc THA nào lớn, quan trọng, phức tạp mà TPL không làm được thì chuyển cho cơ quan THA cấp tỉnh làm. ĐB PHẠM ĐỨC CHÂU, Quảng Trị