Đi ‘tán gái’ về đánh chết người lãnh 15 năm tù

(PLO) - Sáng 18-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Đức Tịnh (23 tuổi, trú khối Liên Hương, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người; Nguyễn Đức Hiếu (28 tuổi, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến) 9 tháng tù treo và 18 tháng thử thách về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Tòa tuyên buộc Tịnh phải bồi thường cho gia đình bị hại 108 triệu đồng, hiện Tịnh mới bồi thường được 7,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đêm 13-9-2014, tại nhà chị Trương Thị Thúy K. (ở xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), Tịnh, Hiếu cùng anh Đinh Tiến Dũng ngồi chơi và tán tỉnh chị K. và chị Trương Thị Th. (bạn của K.). Lúc đang ngồi chơi thì anh Nguyễn Đình Hùng (23 tuổi, trú khối Liên Hương) gọi đến số di động của chị Th. nhưng chị Th. không nghe mà đưa máy cho Tịnh nghe. Tịnh cầm máy nói chuyện với anh Hùng rồi xảy ra mâu thuẫn nhau.

Bị cáo Phạm Đức Tịnh (phải) và Nguyễn Đức Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm-Ảnh: ĐẮC LAM

Đến 21g30 đêm 13-4-2014, Tịnh, Hiếu và anh Dũng về đến cổng Trạm Thí nghiệm thì gặp anh Hùng đang đứng chờ rồi xảy ra cự cãi, thách thức nhau. Anh Hùng lấy chiếc gậy treo lao vào đánh Hiếu. Hiếu bỏ chạy. Anh Hùng đuổi theo thì bị anh Dũng can ngăn và đoạt lấy chiếc gậy. Hiếu thấy anh Dũng lấy được chiếc gậy liền chạy lại dùng tay, chân đấm và đạp anh Hùng.

Anh Hùng đến xe đạp của mình lấy chiếc dao nhọn dài 30cm đuổi chém Hiếu thì bị Tịnh dùng gậy tre đánh nhiều phát vào đầu. Anh Hùng bị đánh ngã xuống đất, nhưng tay vẫn cầm con dao. Hiếu quay lại nói với Tịnh: “Lấy con dao đi”. Sau đó, Tịnh dùng gậy đánh mạnh vào tay cầm dao của anh Hùng rồi Tịnh, Hiếu và anh Dũng bỏ về nhà.

Sáng 14-9-2014, anh Hùng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương bị đánh quá nặng đến ngày hôm sau (15-9-2014), anh Hùng tử vong.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân anh Hùng tử vong: bị vỡ xương hộp sọ và xuất huyết não do chấn thương.

Tại phiên tòa, Tịnh cho rằng không phạm tội giết người vì: “Lúc đó không muốn đánh anh Hùng đến chết”. HĐXX cho rằng, Tịnh đã có hành vi dùng gậy cố tình đánh nhiều lần vào đầu và người anh Hùng cho đến khi anh Hùng ngã nằm xuống đất không còn kháng cự được nữa Tịnh vẫn dùng gậy đánh rồi ung dung đi về. Hồ sơ và lời khai của những người liên quan thể hiện rõ Tịnh đã phạm tội giết người và gây mất an ninh trật tự cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy phía bị hại cũng có phần lỗi, các bị cáo phạm tội lần đầu, lý lịch rõ ràng, thể hiện ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.