Đương sự từ chối cung cấp chứng cứ, tòa bó tay

Khó chứng minh “không thể tự mình thu thập chứng cứ” Theo một thẩm phán có kinh nghiệm xử án dân sự, khoản 2 Điều 85 BLTTDS hiện hành quy định khi đương sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu thì thẩm phán có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp thu thập chứng cứ. Thực tế áp dụng quy định này cũng đang gặp nhiều bất cập. Cụ thể, theo quy định trên thì muốn được tòa thu thập giúp chứng cứ trước hết đương sự phải chứng minh là mình không thể tự thu thập chứng cứ được. Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức không cung cấp được chứng cứ cho đương sự thì phải thông báo bằng văn bản có ghi rõ lý do cho đương sự biết để họ chứng minh với tòa là đã thu thập chứng cứ nhưng không có kết quả và yêu cầu tòa thu thập chứng cứ. Nhưng thực tế không chỉ từ chối cung cấp chứng cứ, các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan còn không chịu xác nhận bằng văn bản ghi rõ lý do từ chối cho đương sự. Việc từ chối này chỉ thường bằng lời nói, thái độ, cử chỉ. Do vậy, đương sự khó có thể chứng minh là mình là đã áp dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không thu thập được chứng cứ để yêu cầu tòa thu thập giúp.