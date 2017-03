Hủy án vụ bắt đối tác cũ đòi nợ vì có dấu hiệu phạm thêm tội

Cụ thể, nhóm Sương ngoài việc bắt giữ nạn nhân trong nhiều giờ còn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình nạn nhân. Hành vi ép buộc gia đình nạn nhân phải thế chấp giấy tờ đất để trả nợ thay 300 triệu đồng chưa được xem xét trong giai đoạn sơ thẩm.



Bị cáo Sương trong lúc toà nghị án

Theo hồ sơ, Sương và anh Trần Kim Ngân cùng hùn vốn kinh doanh nhà hàng nằm đường Trần Phú, quận 5. Từ tháng 7-2013, Ngân tham gia cá cược bóng đá trên mạng Internet thông qua tài khoản của Sương thua hết 150 triệu đồng và thiếu tiền hụi của Sương 30 triệu đồng. Vì vậy, Ngân đã cấn trừ cho Sương số tiền hùn vốn kinh doanh nhưng vẫn còn nợ 115 triệu đồng. Do mất khả năng chi trả, Ngân đã tránh mặt Sương.

Đến ngày 25-3-2014, Sương nhờ Lý Hồng Thuận tìm Ngân. Do biết Lục Hoa An quen Ngân nên Thuận tìm đến người này và nhờ hẹn cho Sương gặp Ngân. Tối ngày hôm sau, An giả vờ gọi điện thoại rủ Ngân ra quận 7 uống cà phê sau đó cả hai đi khách sạn. Khi vào thuê phòng 302 khách sạn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, An gọi điện báo cho Thuận và Sương biết. Đến khuya, Sương đi cùng Thuận, Nguyễn Trọng Nghĩa đến khách sạn gặp Ngân. Tại đây, nhóm này đã đánh đập, buộc Ngân phải ký vào giấy xác nhận nợ Sương số tiền 300 triệu đồng. Tiếp đó theo yêu cầu của Sương, nhóm này đưa Ngân về giam lỏng tại nhà hàng PT. Sáng 27-3-2014, sau khi bị khống chế và đánh đập, Ngân liên lạc về cho gia đình nhờ trả nợ giùm.

Gia đình Ngân không có tiền nên trao đổi là sẽ thế chấp giấy tờ nhà đất để chuộc Ngân. Chiều cùng ngày, khi Sương cùng Thuận đến nhận giấy tờ nhà thì Công an đến bắt giữ và giải thoát cho Ngân tại nhà hàng.

Xử sơ thẩm cuối tháng 11-2014, TAND quận 5 đã tuyên phạt Sương một năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Bốn đồng phạm còn lại cũng bị xử phạt từ 6 tháng đến 15 tháng tù.