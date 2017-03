Khởi kiện chủ tịch huyện, tòa nào xử?

Án hành chính tăng Năm 2015, Tòa Hành chính TAND TP.HCM thụ lý 141 vụ kiện hành chính, tăng nhiều so với năm 2014 (94 vụ). Nguyên nhân là do Nghị quyết 01/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung giữ nguyên quyết định hành chính ban đầu cũng trở thành đối tượng khởi kiện hành chính. Từ ngày nghị quyết này có hiệu lực (1-3-2015), nhiều người khởi kiện đã bổ sung yêu cầu là khởi kiện luôn quyết định giải quyết khiếu nại. Cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến án hành chính tăng là Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014 quy định văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện là chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP (Sở TN&MT). Khi quyết định, hành vi hành chính của các chi nhánh này bị kiện thì thẩm quyền giải quyết là của TAND TP. Tòa xử luôn quyết định kỷ luật công chức? Thực tiễn cho thấy trong số các quyết định, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức, có một số quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động như quyết định kỷ luật công chức bằng hình thức giáng chức, cách chức, hạ bậc lương. Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng loại quyết định này thuộc đối tượng khởi kiện, tương tự như quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Do đó, cần mở rộng thẩm quyền của tòa theo hướng giải quyết các khiếu kiện quyết định kỷ luật giáng chức, cách chức, hạ bậc lương, buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng và tương đương trở xuống”. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh tòa Hành chính TAND TP.HCM, nhận xét quy định trên phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp là mở rộng quyền khởi kiện vụ án hành chính.