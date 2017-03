Mới nhận cọc đã giao ô tô, gặp rắc rối

Hai nội dung tòa xử chưa đúng Qua nội dung báo phản ánh, theo tôi bản án sơ thẩm có hai nội dung chưa đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất, Công ty Đình Thẩm ký hợp đồng mua bán xe với Công ty PL chứ không ký hợp đồng với Công ty ĐAC. Do vậy giữa Công ty Đình Thẩm với Công ty ĐAC không phát sinh quan hệ tranh chấp. Mặt khác, phía Công ty ĐAC có yêu cầu độc lập đề nghị tòa buộc Công ty PL phải giao hồ sơ đăng ký xe liên quan. Do vậy, việc tòa buộc Công ty Đình Thẩm phải giao hồ sơ đăng ký của chiếc xe cho Công ty ĐAC là vượt quá giới hạn xét xử. Thứ hai, ô tô là tài sản bắt buộc đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại Thông tư số 01 ngày 2-1-2007 của Bộ Công an. Để xác lập quyền sở hữu bắt buộc người mua xe phải có nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu. Đồng thời, khoản 2 Điều 439 BLDS quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu thì “đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó”. Như vậy, Công ty PL chỉ được bán chiếc ô tô khi đã thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu. Trong vụ việc này, việc Công ty PL bán xe cho Công ty ĐAC trong khi chưa thực hiện đăng ký quyền sở hữu xe là giao dịch trái quy định của pháp luật và phải bị tuyên vô hiệu. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM