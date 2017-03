Một tình tiết giảm nhẹ, hai cách hiểu

Tòa dưới, tòa trên cũng “chỏi” nhau Ngày 22-2-2010, nghe tin con cãi nhau với người khác, Lý Thanh Đạm chạy đến to tiếng chửi bới, rượt đánh người kia. Công an đến can thiệp, Đạm vẫn chửi mắng nạn nhân rất thô tục. Sau khi bỏ về, chưa hả giận, Đạm quay lại tiếp tục chửi bới. Sáng hôm sau, Đạm còn đến đập phá đồ đạc của nạn nhân, mắng mỏ... khiến nạn nhân không dám mở cửa nhà. Sau đó, nạn nhân làm đơn yêu cầu khởi tố Đạm về tội làm nhục người khác. Tháng 6-2010, TAND huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã phạt Đạm chín tháng tù về tội làm nhục người khác. Tòa cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên giảm nhẹ một phần hình phạt. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã tăng án đối với Đạm lên 12 tháng tù. Theo tòa, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” đối với Đạm là không phù hợp, chưa chính xác. Bởi theo Điều 121 BLHS, chỉ người nào xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác mới cấu thành tội làm nhục... Xét hoàn cảnh phạm tội cụ thể Các loại tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được định nghĩa tại Điều 8 BLHS, việc phân biệt chúng căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt. Còn “trường hợp ít nghiêm trọng” được xác định trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc là tình tiết quy định theo từng tội danh. Phân tích như trên để khẳng định “tội phạm ít nghiêm trọng” và “phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” không phải là một. Đến nay chưa có hướng dẫn chính thức của các cơ quan tố tụng trung ương xác định thế nào là phạm tội “thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”. Việc xem xét đánh giá bị cáo có phạm tội “thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” hay không do nhận thức của người xét xử, trên cơ sở xem xét hoàn cảnh phạm tội cụ thể, tính chất của hành vi, mức độ gây nguy hiểm cho xã hội không lớn.... Tuy nhiên, cần lưu ý: Những người phạm tội có tổ chức thì thường không được xem xét “thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”. Thẩm phán VŨ PHI LONG,

Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM