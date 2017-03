Nên quy định tự thú ở đâu cũng được

Không phải là tự thú Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, sửa tội danh đối với Cao Thị Hồng Thắm từ trộm cắp tài sản sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời giảm án cho Thắm xuống còn một năm tù. Chiều 19-1, Thắm đến nhà chị Trịnh Kim Anh (quận 12) chơi. Thấy chiếc xe máy (trị giá hơn 7 triệu đồng) dựng trong nhà, Thắm nảy sinh ý định chiếm đoạt bèn vờ mượn xe đi mua đồ nhậu nhưng chị Anh không cho. Sau đó, lúc chị Anh đi tắm, Thắm hỏi chồng chị Anh mượn xe đi mua đồ nhậu. Tưởng vợ đã đồng ý, chồng chị Anh để Thắm lấy xe đi. Thắm chạy thẳng đến tiệm cầm đồ gần đó cầm xe lấy 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Chị Anh đến cơ quan công an tố cáo Thắm. Đến ngày 23-1, Thắm tìm đến nhà chị Anh xin lỗi. Lúc này chị Anh đã báo công an phường bắt giữ Thắm. Điều đáng chú ý tại phiên tòa phúc thẩm là HĐXX đã xác định tình tiết Thắm đến nhà chị Anh xin lỗi, trả lại giấy tờ là đầu thú, là một trong các tình tiết giảm nhẹ để giảm án cho Thắm. Trước đây, TAND TP.HCM từng xét xử một vụ giết người mà bị cáo có vấn đề về tâm thần. Sau khi giết người yêu ở bãi đất trống, bị cáo chạy ra đường đứng la lớn: “Tôi đã giết người, giết người”. Từ đây, người dân đã báo công an tới bắt giữ bị cáo. Khi xét xử, HĐXX cũng vận dụng tình tiết giảm nhẹ là tự thú cho bị cáo. Theo cách hiểu thông thường và tinh thần của Công văn số 81/2002, tôi cho rằng hai trường hợp này đều không phải là tự thú theo điểm o khoản 1 Điều 46 BLHS 1999 mà chỉ là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 BLHS 1999.