Nữ phụ việc trộm 140 triệu đồng trong cốp xe ông chủ

Ngày 25-3, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Võ Thị Ngọc Liên (32 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.



Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh:Thúy Phượng. Theo điều tra, Liên làm thuê tại quầy bán thịt heo của anh Huỳnh (44 tuổi) tại chợ phường 2, TP Tân An. Do tin tưởng, anh Huỳnh thỉnh thoảng giao chiếc xe máy Nouvo của mình cho cô này sử dụng và đi giao hàng. Biết ông chủ thường để tiền trong cốp xe, Liên nảy sinh lòng tham. Đầu tháng 2, sau khi được giao xe, cô ta đã phóng về nhà mở cốp tìm kiếm. Phát hiện cọc tiền gần 140 triệu đồng, Liên lấy giấu vào sau ghế trong phòng khách. Sau đó, cô chạy xe về trả cho chủ, ra quầy thịt phụ bán như thường ngày. Liên thực nghiệm hiện trường. Ảnh:Thúy Phượng. Tìm không thấy tiền hàng, anh Huỳnh hỏi Liên nhưng cô ta bảo không biết. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện mâu thuẫn trong lời chối tội của Liên. Khám nhà nghi can, công an tìm thấy gói tiền sau ghế salon. Theo Thúy Phượng (Vnexpress)