Cho người "ở nhờ" lấy công hai triệu và... án tù

Tại phiên toà, bị cáo Tài kêu oan về tội bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo cho là chỉ cho nạn nhân ở nhờ nhà hai ngày... Luật sư cho rằng, chứng cứ buộc tội bị cáo này không chắc. Toà nhận định việc kêu oan thiếu căn cứ nên không chấp nhận. Đồng thời kháng cáo xin giảm án của hai bị cáo cũng không có tình tiết gì mới để xem xét.



Bị cáo Tài và luật sư đang trao đổi giờ nghị án

Theo hồ sơ, ngày 9-3-2014, anh Vũ dẫn Nga đến nhà một phụ nữ đòi tiền mua số đề còn thiếu. Do người này bỏ trốn, Nga buộc Vũ phải trả nợ thay 37 triệu vì là người trực tiếp đứng ra mua đề. Nga bắt Vũ trả số tiền này cho vợ Tâm để cấn trừ nợ. Do anh Vũ không có tiền trả nên Tâm gọi điện cho Tài đến khống chế đưa người này về nhà Tài ở phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. Tại đây, Tâm đưa anh Vũ lên gác và dùng dây trói tay chân rồi yêu cầu gọi điện cho mẹ anh đến đưa 20 triệu đồng. Tài có nhiệm vụ giữ anh Vũ để được trả công hai triệu đồng. Đến tối hôm sau, cả hai lại bắt, khống chế đưa anh Vũ đến quán ăn gần đó để chờ nhận tiền. Giữa đêm, mẹ anh Vũ đến trực tiếp đưa tiền cho Tài thì công an bắt quả tang.

Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân nhận định các bị cáo trong suốt ba ngày đã có hành vi xâm phạm đến quyền tự do thân thể của anh Vũ để gây áp lực chiếm đoạt tài sản. Cạnh đó, số tiền nợ trên bất hợp pháp nhưng lại có hành vi dùng vũ lực buộc gia đình nạn nhân phải đưa tiền... Các bị cáo phạm cùng lúc hai tội nên cần xử nghiêm.