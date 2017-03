Đà Nẵng: Bội tín trong làm ăn dẫn đến tranh chấp gay gắt

Theo VKSND TP Đà Nẵng, năm 2015 đã có 1.011 bị can mới bị khởi tố trong đó có 102 bị can là người chưa thành niên; 188 bị can tái phạm; 270 bị can có hộ khẩu ngoại tỉnh; 484 bị can không có nghề nghiệp; 60 bị can là học sinh, sinh viên; một bị can là đảng viên và một bị can là người nước ngoài.

Trong năm tình hình tranh chấp trong lĩnh vực dân sự tại Đà Nẵng có chiều hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, diễn biến các vụ việc đa dạng và phức tạp. VKS hai cấp thụ lý sơ thẩm 3.338 vụ, 754 việc, trong đó mới thụ lý 2.456 vụ, 566 việc (tăng 142 vụ, 105 việc so với cùng kỳ).

VKSND TP Đà Nẵng kiến nghị trong năm 2016 cần quản lý chặt chẽ hơn đối với rừng.

Các dạng tranh chấp nổi lên trong thời gian qua là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, tranh chấp về hợp đồng dân sự, tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp ly hôn và tài sản trong các vụ án hôn nhân gia đình, tranh chấp di sản thừa kế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây nổi lên là tranh chấp về bồi thường, bồi hoàn chi phí đào tạo theo đề án 922 của TP.

Nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp nói trên chủ yếu bắt nguồn từ những biến động của nền kinh tế, làm ăn thua lỗ dẫn đến không trả được nợ vay, sự bội tín với nhau trong các quan hệ vay mượn, sự thiếu hiểu biết pháp luật trong một số bộ phận nhân dân nên khi tiến hành các giao dịch không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Việc các đối tượng được hưởng chính sách đào tạo của TP không thực hiện đúng các cam kết theo chính sách đào tạo bằng nguồn ngân sách của Nhà nước dẫn đến các tranh chấp trong lĩnh vực này.

VKSND TP Đà Nẵng cũng cho hay trong năm 2015, tình trạng khai thác gỗ lậu, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác diễn biến phức tạp khiến diện tích và tài nguyên rừng bị suy giảm nghiêm trọng, một số loài động vật hoang dã quý hiếm bị săn bắn trái phép. Vì vậy, VKSND kiến nghị có biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác gỗ lậu, lấn chiếm đất rừng để canh tác, phòng chống cháy rừng, săn bắt động vật hoang dã quý hiếm.

Được biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của VKSND TP Đà Nẵng là sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết 37, Nghị quyết số 63 của Quốc hội về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Viện sẽ chủ động kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố và quá trình điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội. Nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án trọng điểm, phức tạp. Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự, tích cực phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam.