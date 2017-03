Giả nhà báo bí mật quay phim tống tiền CSGT

Sáng nay (5-6), TAND TP Nha Tranh (Khánh Hòa) xử sơ thẩm vụ án Hoàng Thanh Hải (41 tuổi, ngụ phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, phiên tòa này đã hoãn vào ngày 28-5 do vắng người bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng. Cáo trạng do VKSND TP Nha Trang công bố tại phiên tòa xác định: Tháng 6-2014, Hoàng Thanh chuẩn bị một số thiết bị như hai camera gắn trên cúc áo, mắt kính có camera siêu nhỏ rồi bí mật quay hình hoạt động của lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa trên quốc lộ 1.



Bị cáo Hoàng Thanh Hải tại phiên tòa sáng nay (5-6). Ảnh: TẤN LỘC.

Sau khi quay được clip CSGT đang nhận cuốn sổ từ tay tài xế, Hải tự xưng tên Hoàng, PV báo Đời sống và tiêu dùng, tìm cách liên lạc với các CSGT bị quay clip nhằm mục đích đe dọa để tống tiền.

Do trước đó có quen biết với ông Hoàng Thế Anh, cán bộ CSGT Công an Khánh Hòa nên Hải gọi điện cho ông Anh, thông báo rằng đã quay được hình ảnh ông Nguyễn Văn Toàn, cán bộ Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang nhận tiền của lái xe. Ông Anh báo cáo cho ông Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông Cam Ranh (Khánh Hòa) nội dung vụ việc. Do ông Khải có người em ruột cũng tên Nguyễn Văn Toàn đang công tác tại Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa nên ông Khải điện thoại cho Hải, nhận mình Toàn để xác minh sự việc.

Sau đó, ông Khải và Hải gặp nhau tại một quán nước ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Khi ông Khải yêu cầu Hải chứng minh là nhà báo và cho xem hình ảnh CSGT vi phạm, Hải nói lòng vòng, không đưa ra mà đòi phải chung 70 triệu đồng thì sẽ xóa video clip và không đăng báo. Tuy nhiên, ông Khải không đồng ý, bỏ về.

Tiếp đó, ngày 5-7-2014, ông Hoàng Thế Anh gọi điện báo cho ông Khải là Hải lại gọi điện nói rằng đã quay được cảnh ông Lê Văn Ân, Đội phó Đội Dẫn đường đang tăng cường cho trạm CSGT Cam Ranh, đang nhận tiền của lái xe trong quá trình tuần tra. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo, ông Khải hai lần gặp Hải tại TP Nha Trang.

Khi gặp Hải, ông Khải vẫn giới thiệu mình là Toàn và có anh rể là trạm trưởng Trạm CSGT Cam Ranh. Còn Hải vẫn giới thiệu mình là nhà báo tên Hoàng và cho ông Khải xem toàn bộ clip có hình ảnh ông Ân, đồng thời yêu cầu ông Khải đưa 100 triệu đồng để Hải không công khai clip trên với báo chí và xóa toàn bộ clip này. Ông Khải nói về bàn bạc với ông Ân, đồng thời điện thoại cho ông Ân yêu cầu gặp Hải để xác nhận lại hình ảnh có thực hay không.

Một lúc sau, ông Khải nhận được điện thoại của ông Ân cho biết đã gặp Hải và được Hải cho xem năm hình ảnh. Ông Ân cho biết đây là hình ảnh của mình nhưng có khả năng Hải ghép ảnh đang nhận tiền vì ông Ân cho rằng mình không nhận tiền trong quá trình làm nhiệm vụ. Ông Ân cũng cho biết Hải đòi 100 triệu đồng nhưng ông không hợp tác.

Mấy ngày sau không thấy ông Khải gọi điện lại nên Hải chủ động gọi cho ông Khải, nói “Bài em đã viết rồi, chắc phải đăng thôi!’, đồng thời hẹn ngày 20-7-2014 sẽ đến Nha Trang nhận 100 triệu đồng, nếu không sẽ đăng báo việc CSGT nhận tiền mãi lộ. Hải nói rằng việc trưng ra các clip có hình ảnh tiêu cực sẽ ảnh hưởng chung đến tập thể Trạm CSGT Cam ranh. Hải nói chỉ gặp, nhận tiền từ ông Khải chứ không gặp ông Ân vì ông này không hợp tác.

Ngày 20-7-104, ông Khải đến Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa viết đơn trình báo, tố giác hành vi cưỡng đoạt tài sản; đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra bắt giữ Hải để xử lý. Lúc 14g cùng ngày, Hải hẹn gặp ông Khải đến một khách sạn ở TP Nha Trang. Khi Hải đang nhận 100 triệu đồng từ ông Khải thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hải bị VKSND TP Nha Trang truy tố tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 135 BLHS, có khung hình phạt 3-10 năm tù. Trước đó, trong phần làm thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết phiên tòa hôm nay tiếp tục vắng người bị hại là ông Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông Cam Ranh; người có quyền, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Trần Thị Nhung; các nhân chứng là các ông Hoàng Thế Anh, Lê Văn Ân (đều là cán bộ Phòng CSGT Công an Khánh Hòa) và ông Nguyễn Đình Hải. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa cho biết những người này đã có đơn xin vắng mặt và đã có lời khai trong hồ sơ nên HĐXX quyết định vẫn tiến hành xét xử.