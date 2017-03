Huỷ án vì 'hô biến' hai thành ba hội thẩm

Sau khi TAND quận 7 xử sơ thẩm chỉ có bị cáo Phạm Đức Cơ kháng cáo. Tuy nhiên HĐXX đồng tình với VKS vụ án có vi phạm tố tụng nghiêm trọng và có dấu hiệu lọt người lọt tội. Cụ thể bản án và biên bản nghị án có tên hội thẩm khác nhau như vậy HĐXX sơ thẩm đến ba hội thẩm?!....



Bị cáo Cơ (người kháng cáo) tại phiên toà

Theo hồ sơ, xuất phát từ động cơ buộc ông Võ Viết An trả món nợ 300 triệu đồng là tiền thua cá cược đá banh của bạn ông, ngày 12-7-2014, tại cơ sở massage ở phường Tân Quy, quận 7, Hiếu đã cùng Cơ và bốn người khác ỷ thế đông người, đe doạ dùng vũ lực lấy chiếc xe ô tô. Chiếc xe trên của bệnh viện đa khoa AAA đang giao cho ông An quản lý sử dụng. Lúc xảy ra vụ án, ông An cho anh Thắng cùng bạn đã mượn chiếc ô tô này. Nhóm Hiếu và Cơ đã khống chế, yêu cầu anh Thắng chạy xe về nhà của ông An để giải quyết tiền nợ cá độ bóng đá 380 triệu đồng.

Khi chạy đến trước nhà số 54 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp, nhóm người này buộc anh Thắng xuống xe, rồi lấy ô tô tẩu thoát… Ngay sau đó, anh Thắng đã đến công an trình báo. Theo kết luận giám định, chiếc xe trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, Hiếu bị TAND quận 7 tuyên phạt tám năm tù, còn Cơ bảy năm tù....