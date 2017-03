Kẻ giết bốn người ở Nghệ An lãnh án tử

(PL)- Theo tòa, tội ác do bị cáo gây ra là không thể dung thứ, cần phải loại hẳn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Sáng 30-9, TAND tỉnh Nghệ An xử lưu động vụ thảm sát bốn người trong một gia đình ở Nghệ An tại hội trường Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An). Tòa tuyên phạt tử hình bị cáo Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) về tội giết người.

Tòa buộc bị cáo Hai phải bồi thường cho hai gia đình bị hại hơn 180 triệu đồng và trợ cấp cho ông Lô Văn Bình (chồng của nạn nhân - bà Viêng Thị Dương và là cha của nạn nhân Lo Văn Thọ) mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi ông mất. Bị cáo còn phải trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái của chị Yến, vợ anh Thọ - nạn nhân trong vụ án) 1 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu 18 tuổi.

Từ 5 giờ sáng, hàng ngàn người dân đã đến trụ sở Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện để xem xét xử. hội trường không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải trèo tường, bíu vào hàng rào và đứng ngoài hội trường ngóng nghe tòa xét xử. Chị Vi Thị Nguyệt (21 tuổi, vợ của bị cáo Hai) ôm con gái một tuổi đứng bên ngoài khóc. Chị nói: “Chỉ mong con nhìn thấy cha, cha nhìn thấy con”.





Bị cáo Vi Văn Hai thản nhiên nghe tòa tuyên án tử hình. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, gia đình Hai và gia đình anh Thọ cùng hộ nghèo, cùng rời nhà ở bản vào dựng lán trồng lúa, khoai, chăn nuôi ở khe Kèn Tạ và Khe Hạ (bản Phồng). ngày 2-7, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Hai đã dùng dao chém chết anh Thọ rồi lần lượt giết bà Dương (60 tuổi), chị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) cùng bé Chung (tám tháng tuổi, con của anh Thọ và chị Yến).

Theo lời khai của Hai, động cơ, nguyên nhân dẫn đến gây án là do anh Thọ nghi ngờ và nói: “Chú ra đây “chơi” vợ anh à?”. Hai nói: “Em mô có được chơi”. Chị Yến nói với anh Thọ: “Sao anh lại nói thế, em với chú có chi mô”. Bà Dương nói: “Thôi im đi”, rồi đi xuống khe tắm.

Khi bà Dương đi, anh Thọ đấm vào mặt Hai. Hai tránh được và bỏ chạy ra hướng cửa. Anh Thọ đuổi theo. Hai thấy con dao của anh Thọ để ở dưới sàn của hiên lán (phía dưới chài đánh cá) liền cầm lấy chém anh Thọ. Sau đó Hai lần lượt sát hại các nạn nhân còn lại.

Gây án xong, Hai còn đốt lán của anh Thọ nhưng lán không cháy hết. Trên đường đi về lán của mình, Hai ném dao - hung khí gây án. Đến chiều 19-7, Hai bị bắt giữ.

Trước tòa, bị cáo Hai nói: “Bị cáo có một lời xin nói là việc này một mình bị cáo làm nên một mình bị cáo chịu, không liên quan đến bố, mẹ, vợ, con”. Nói lời sau cùng, bị cáo Hai chỉ nói ngắn gọn: “Bị cáo không có gì để nói”. Sau đó, bị cáo thản nhiên đứng nghe tòa tuyên án tử hình mình.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, tột cùng của tội ác, mất hết nhân tính, giết nhiều người, giết trẻ em, ảnh hưởng đến trật tự vùng biên giới, gây bất bình trong nhân dân. Tòa nhận định dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có hỗ trợ một phần cho gia đình bị hại, trình độ thấp nhưng tội ác của bị cáo là không thể dung thứ. Tòa cho rằng cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.