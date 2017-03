Lại hoãn phiên tòa vì trùm ma túy tiếp tục đau đầu, không nhớ…

Ngày 20-8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối “trùm” ma túy Nguyễn Quốc Khánh (55 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) cùng “người đẹp” Nguyễn Thị Luật (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) và Cù Minh Tuấn (30 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Nguyễn Quốc Khánh (giữa) đứng cúi trước vành móng ngựa kêu mệt, không đủ sức để trả lời các câu hỏi.

Khi bị cáo Khánh đứng trứơc vành móng ngựa tỏ ra yếu ớt và kêu “mệt không đủ sức khỏe để trả lời” tại phần kiểm tra căn cước. Luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng, thời gian qua bị cáo Khánh sức khỏe yếu, khi thì khóc lóc, lúc thì nói cười ngờ nghệch, có biểu hiện của người bị tâm thần. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định lại sức khỏe đối với bị cáo Khánh.

Sau khi tạm nghỉ hội ý, thảo luận, HĐXX sơ thẩm quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo Khánh đi trưng cầu giám định tâm thần.

Trước đó, phiên tòa này đã hai lần tạm hoãn xét xử. Trong đó, ngày 20-3, bị cáo Khánh đứng trước vành móng ngựa bỗng dưng kêu “bị cáo mệt, đau đầu, không nhớ gì nữa hết” rồi đề nghị “không xét xử nữa”. Một lần phải tạm hoãn vì vắng mặt luật sư.

Theo hồ sơ, đêm 19-8-2014, “trùm” ma túy Khánh sai đàn em là Tuấn mang 20 bánh heroin ra Hà Nội bàn giao cho một trùm khác. Giao ma túy cho Tuấn xong, Khánh quay lại khách sạn BeiJing (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) thuê phòng ở cùng người đẹp là Luật.

Khi Tuấn mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì lực lượng Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật từ Tuấn gồm 20 bánh heroin (trọng lượng 7.018, 83 gam).



Bị cáo Nguyễn Thị Luật ngồi cười rất tươi tại hội trường xét xử.

Từ lời khai của Tuấn, công an ập vào phòng khách sạn BeiJing bắt trùm Khánh đang “vui vẻ” với Luật. Khánh rút súng ngắn chống trả nhưng bất thành. Công an khống chế, tước súng cùng 6 viên đạn và thu giữ thêm tang vật 3 gói ma túy tổng hợp (300g) và 297 triệu đồng, 4 điện thoại di động và một chiếc cân điện tử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Khánh là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ với các đối tượng người Lào. Khánh thỉnh thoảng điện thoại sang Lào bảo các đối tượng mang ma túy sang Việt Nam cho Khánh bán. Mỗi lần khánh lấy 100 đến 200 gam ma túy để bán lại cho các con nghiện.

Tháng 5-2014, Khánh quen Luật, rồi tán tỉnh và thường đi chơi và sử dụng ma túy đá chung với Luật. Khánh dùng điện thoại của Luật để nhắn tin, gọi điện sang Lào đặt ma ma túy và nhờ Luật đi thu tiền bán ma túy.

Đêm 17-8-2014, Khánh rủ Luật lên khu vực biên giới Việt-Lào (huyện Thanh Chương, Nghệ An) mua “hàng”. Khánh gặp và mua của một đối tượng người Lào số ma túy trên (20 bánh heroin và 3 gói ma túy tổng hợp) với giá 47.000 USD.





Sau khi hoãn phiên tòa, cảnh sát dẫn giải Nguyễn Quốc Khánh ra khỏi hội trường xét xử thì Khánh tỏ ra khỏe mạnh và bước đi vững vàng.

Sau khi mua được ma túy, Khánh bảo Luật đưa về nhà cất giấu. Sau đó, Luật đưa ma túy đến nhà Khánh để Khánh đưa cho Tuấn mang đi tiêu thụ thì bị bắt. Khánh Phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 7.018,83 gam heroin và 299,41 gam mathamphetamin. Tuấn và Luật phải chịu trách nhiệm với số lượng 7.018,83 gam heroin.Cả Khánh, Luật và Tuấn cùng bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194, BLHS.

Đối với đối tượng người Lào bán ma túy cho Khánh, do cơ quan công an không xác định được họ tên và lai lịch, địa chỉ nên không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Ngày 22-8-2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng “nóng” 30 triệu đồng cho Ban chuyên án 614K thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An, đã triệt phá đường dây ma túy xuyên tỉnh, bắt và khởi tố Khánh, Luật, Tuấn.