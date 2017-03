Lãnh 6 năm tù vì... chỉ nhà cho côn đồ chém người

(PLO) - Sáng 16-4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thành (SN 1987, trú tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) do bị cáo này rút đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thành tại tòa.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19-1-2014, Đặng Kim Hà, Đặng Kim Hoàng và một số người khác trên đường đi uống bia về, khi đến đoạn đường trước Công an phường Cam Phúc Bắc gặp Nguyễn Đức Tây, trú tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc. Tây sinh sự đánh nhau với Hà, Hoàng và được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tây chạy về quán Karaoke Thảo Anh của cha mẹ Tây lấy mã tấu thì gặp Thành đang ngồi ăn hủ tiếu tại quán, thấy Tây lấy cây mã tấu thì Thành hỏi: “Có chuyện gì vậy Tây?”, Tây trả lời “Mới đánh nhau với anh em thằng Hoàng, Hà, anh em nó láo” rồi Tây hỏi Thành “Có biết nhà anh em thằng Hoàng không?”, Thành trả lời “Biết, để anh chở xuống đánh lại tụi nó”.

Thành chở Tây đến nhà của bà Lê Thị Hoa (mẹ của Hoàng, Hà) ở tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc. Lúc này, Thành đứng bên ngoài chờ, Tây cầm mã tấu đến đập vào cửa trước đang đóng, sau đó đi ra cửa sau vào nhà rồi tới trước phòng ngủ của Hà, Hoàng.

Tại đây, Tây đã phòng giơ mã tấu chém một nhát vào cánh tay phải của Hà. Tiếp đó, Tây quay sang dùng mã tấu chém Hoàng, Hoàng cầm quạt điện đưa lên đỡ, Tây chém trúng quạt làm rơi xuống nền nhà. Hoàng liền cầm quạt lên ném vào người Tây thì Tây bỏ chạy ra ngoài. Hoàng ra ngoài phòng xem Tây bỏ đi chưa, thấy Tây đã bỏ ra ngoài, Hoàng quay lại phòng để lo cấp cứu cho Hà thì bất ngờ Tây quay lại dùng mã tấu chém vào cổ Hoàng rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe máy Thành đang đứng đợi và nói với Thành: “Đi nhanh đi anh, chắc anh em nó nặng đó”. Thành điều khiển xe máy chở Tây chạy ra khu vực Nhà máy đường Cam Ranh sau đó cả hai bỏ trốn. Hà và Hoàng được đưa đi cấp cứu và Hà bị thương tật 53%, Hoàng bị thương tật 69%.

Riêng Tây sau khi gây thương tích cho Hà và Hoàng đã bỏ trốn cho đến nay hiện đang bị truy nã cho nên hiện tại chỉ một mình Thành bị xử lý. Được biết Thành đã có 2 tiền án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (4 năm tù) và cố ý gây thương tích (3 năm 6 tháng tù) vừa chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 22-4-2013.