Nguyên Phó Thanh tra giao thông Đắk Nông phủ nhận việc nhận hối lộ

Theo đó, các bị cáo Lê Đình Trọng (SN 1975, nguyên phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông, trạm trưởng Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động số 56) bị truy tố về tội "nhận hối lộ"; 2 bị cáo Nguyễn Xuân Chung (SN 1968, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Trọng Toàn (SN 1979, trú huyện Tây Sơn, Bình Định) về tội "đưa hối lộ".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, vào năm 2013, Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn) đã xin số điện thoại của Lê Đình Trọng nhờ giúp đỡ khi xe của công ty qua địa bàn xảy ra vi phạm về tải trọng và được Trọng đồng ý. Vào tháng 4/2014, Lê Đình Trọng nhiều lần gọi điện cho Toàn gợi ý khoản tiền "bảo kê". Toàn nhờ vợ và em trai vợ 2 lần chuyển vào tài khoản Trọng số tiền 20 triệu đồng. Trong hóa đơn, vợ Toàn ghi nội dung chuyển tiền “thanh toán tiền luật trên đường”.





Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Kết quả điều tra, từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, Công ty TNHH Hiệp Toàn đã vận chuyển 89 chuyến dầu ăn trên tuyến quốc lộ 14 và 99 chuyến xe container gỗ từ Đắk Nông về TP. HCM nhưng không bị xử lý.

Cùng thời gian, Nguyễn Xuân Chung (nhân viên doanh nghiệp vận tải Phước Hòa, ở Đắk Lắk) đã 2 lần chuyển vào tài khoản của Nguyễn Tấn Mẫn (SN 1977, đội trưởng Đội TTGT, Sở GTVT Đắk Nông, kiêm phó Trạm trưởng Trạm cân số 56) số tiền 29 triệu đồng để được bỏ qua lỗi vi phạm. Doanh nghiệp vận tải Phước Hòa đã vận chuyển 173 chuyến xe quá tải trọng nhưng không bị xử lý.

Vào tháng 10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Đình Trọng để điều tra hành vi "nhận hối lộ". Nguyễn Tấn Mẫn cũng được triệu tập lên làm việc, tuy nhiên nghi can này đã nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh. Nguyễn Xuân Chung và Nguyễn Trọng Toàn sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội “đưa hối lộ”.



Phiếu chuyển tiền ghi "thanh toán tiền luật trên đường" mà Toàn chuyển cho Trọng

Tại tòa, Lê Đình Trọng khai nhận việc chuyển tiền qua tài khoản là có thật. Tuy nhiên, bị cáo lý giải việc chuyển tiền là do Trọng mượn của Toàn khi bị ốm. Về phía Nguyễn Trọng Toàn, bị cáo khai chỉ làm môi giới dịch vụ cho các xe tải chở dầu ăn và xe container lưu thông qua điện bàn để ăn hoa hồng chứ không trực tiếp ký kết hợp đồng vận chuyển hay điều khiển phương tiện. Toàn cũng khai, 2 lần chuyển tiền cho Trọng là do Trọng nhờ vay tiền dùm lúc ốm. Toàn cũng khai, hóa đơn chuyển tiền ghi “thanh toán tiền luật trên đường” là do vợ Toàn tự ghi. Còn bị cáo Nguyễn Xuân Chung khai nhận, nguyên nhân chuyển tiền cho ông Mẫn là do lo sợ nhà xe bị làm khó dễ.

Qúa trình điều tra theo chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã mời ông Nguyễn Tấn Mẫn lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Tấn Mẫn xin đi ra ngoài rồi bất ngờ nhảy từ tầng 2 của công an tỉnh xuống đất dẫn đến tử vong. Gia đình ông Mẫn sau đó cho rằng cái chết của ông Mẫn có nhiều bất thường. Tuy nhiên phía lãnh đạo Công an tỉnh Đăk Nông kết luận ông Mẫn nhảy lầu chết.

Tại phiên tòa, trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đưa ra nhiều chứng cứ, tình tiết mới quan trọng và cho rằng Viện KSND tỉnh Đắk Nông kết luận các bị cáo tội danh đưa và nhận hối lộ là chưa đủ căn cứ. Luật sư Trần Giáng Hương - Trưởng Văn phòng Luật sư Tam Đa (Đoàn Luật sư TP. HCM) phân tích, việc cơ quan điều tra căn cứ vào chứng từ vận chuyển, hồ sơ khai thuế và xác nhận của đơn vị thuê vận chuyển của Công ty TNHH Hiệp Toàn để lấy số liệu ghi trong hồ sơ vụ án là chưa hợp lý. Việc kết luận 99 chuyến xe container vận chuyển gỗ từ Đắk Nông đi TP. HCM và được Trọng bỏ qua là chưa xác đáng, bởi thực tế, các chuyến xe này không đi qua Trạm cân số 56.

Cũng theo luật sư Hương, hoạt động của trạm cân có sự phối hợp giữa lực lượng TTGT và CSGT. Các ca trực đều luân phiên cán bộ nên Trọng không thể biết xe của Toàn, thời gian qua trạm để "bảo kê".

Với nhiều tính tiết, chứng cứ mới, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án về Viện KSND tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ.