Nhặt được ba lô chứa ma túy, bị bắt giam vì…tham không trả lại

(PLO) - Trên đường vận chuyển ma túy vào TP.HCM, Lê Doãn Chính nghi ngờ bị công an theo dõi nên đã vứt ba lô đựng hơn 10 bánh heroin vào gốc chuối. Sau đó, Nguyễn Ngọc Thục nhặt được chiếc ba lô trên nhưng nổi lòng tham không trình báo công an mà đem đi gửi, rồi cùng bị bắt.

Ngày 15-6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án mua bán, vận chuyện, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thế Hà (52 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Lê Doãn Chính (30 tuổi, trú xã Võ Liệt), Dương Thị Bé Lan (30 tuổi, trú xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là vợ của Chính), Nguyễn Ngọc Thục (43 tuổi, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).



Vợ chồng Lê Doãn Chính và Dương Thị Bé Lan cùng các bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Đắc Lam. Theo cáo trạng, tháng 9-2013, Giang đến nhà Hà bàn việc thiết lập đường dây mua bán ma túy để làm giàu. Hà sẽ móc nối với các đối tượng người Lào mua ma túy về xã Thanh Thủy rồi bán lại cho Giang mang vào TP HCM tiêu thụ. Hà đồng ý với các phương án trên và bảo Giang chuẩn bị sẵn tiền, lúc nào có “hàng” thì đưa tiền đến.

Cuối tháng 9- 2013, Hà điện cho Giang là đã có 1 kg ma túy đá giá 32.000 USD, Giang đồng ý. Hà mang túi ma túy đá trên đến thu trong đống rác ở xã Võ Liệt rồi chờ Giang đến trao tiền rồi lấy ma túy đưa cho Giang.

Giang mang số ma túy trên về nhà chia thành 10 gói nhỏ. Sau đó Giang điện cho Chính bắt taxi lên xã Võ Liệt lấy “hàng” rồi bắt xe đò mang vào TP HCM. Chính được Giang trả tiền công 15 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 10-2013, Hà điện cho Giang “có hàng” 1 kg ma túy đá giá 32.000 USD. Giang mua tiếp 1 kg ma túy đá trên rồi thuê Chính mang vào TP HCM với tiền công 15 triệu đồng.

Tiếp theo, đến cuối tháng 11-2013, Giang và Hà nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với nhau để mua, bán ma túy. Hà thông báo khi có hàng về thì sẽ giao “hàng” tại chợ Rộ (huyện Thanh Chương) với giá 7.500 USD/bánh và 32.000 USD/kg.

Đêm 28-11-2013, Hà bán cho Giang 10 bánh heroin (tổng trọng lượng 3.422 gam) tại khu vực chợ Rộ. Đến ngày 30-11-2013, Hà Tiếp tục bán cho Giang 2 kg ma túy đá, nhưng Giang mới trả 26.000 USD. Số còn lại xin Hà cho nợ.

Tiếp đó, Giang gọi, thuê Chính chạy xe máy lên huyện Thanh Chương đưa 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá vào TP HCM cho Giang với giá tiền công 20 triệu đồng.

Chính bỏ số ma túy trên vào ba lô rồi chạy xe máy hướng về TP Vinh. Trên đường đi, Chính gọi cho vợ là Lan ra vòng xuyến giao nhau giữa quốc lộ 1A tránh TP Vinh và quốc lộ 46 (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) lấy xe máy đưa về phòng trọ, để Chính đi TP. HCM.

Tại đây, khi Chính đứng đón xe khách được một lúc thì nghi ngờ có người theo dõi nên đã bảo Lan cùng đi xe máy sang bên kia cầu Bến Thủy (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đón xe khách vào TP. HCM.

Thấy thấy có xe máy theo sau xe máy của mình, Chính đã tăng ga chạy vào đường đê La Giang (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Do thấy đường cụt nên Chính dừng xe lại.

Chính bảo Lan chạy xe máy quay ngược trở lại quan sát xem có ai theo dõi mình không, còn Chính ôm ba lô đựng ma túy đến ao nước nhà dân dìm ba lô xuống nhưng ba lô không chìm. Chính mang ba lô đến vứt vào gốc chuối gần đó. Sau đó, Chính và Lan chở nhau về cầu Bến Thủy rồi Chính bắt xe taxi quay về TP Vinh, còn Lan chạy xe máy về phòng trọ.

Biết hành vi của mình bị cơ quan công an phát hiện, Chính thuê xe tải đến dọn đồ ở phòng trọ chở về xã Võ Liệt. Còn Lan cũng chạy xe máy về xã Võ Liệt.

Tối cùng ngày, Chính, Lan bị lực lượng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Từ lời khai của vợ chồng Chính, Lan, công an bắt khẩn cấp Giang.

Tại thời điểm Chính và Lan đi vào đê La Giang, Thục đứng quan sát và có biết việc Chính cất giấu ba lô ở gốc chuối. Sau đóm Thục đến tìm và nhặt được chiếc ba lô và đem vào nhà mở xem thấy trong ba lô có ba túi ni lông bị ướt. Thục đem đồ trong ba lô ra nắng phơi cho khô và gọi anh Nguyễn Trường Thọ (43 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh) đến xem giúp có phải ma túy không.

Anh Thọ xem và thử rồi cho Thục biết, đó là hai túi đựng heroin và một túi đựng ma túy đá. Khi biết đó là ba lô đựng ma túy của tội phạm, thay vì đi trình báo công an, Thục mang số ma túy trên đến nhà ông Trần Văn Định (ở cùng khối với Thục) để gửi nhờ cho…an toàn.

Sau khi bắt giữ Lan và Chính, công an tiếp tục điều tra tìm ba lô đựng ma túy do Thục “nhặt được” và bắt giữ Thục và tịch thu tang vật.

Đến ngày 1-12-2013, Công an Nghệ An ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ Hà, tịch thu tang vật 1,19 gam heroin và 2,85 gam ma túy đá. Hà Khai số heroin và ma túy đá trên đượng một người Lào tặng để… sử dụng.

Cáo trạng truy tố Hà về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, truy tố Chính tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Lan bị truy tố tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, còn Thục bị truy tố tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, Giang là người 3 lần tổ chức mua bán trái phép chất ma tú. Tuy nhiên, ngày 23-9-2014 Giang đã tử vong nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đình chỉ điều tra đối với bị can Giang.

Chính khai 2 lần đưa ma túy vào TP HCM thì Chính đều giao lại cho Trần Thanh Chung (35 tuổi, trú phường Liên Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) – là em trai của Giang. Cơ quan điều tra đã xác minh, nhưng Giang không khai báo, Chung không thừa nhận nên không đủ cơ sở để kết luận Chung tham gia mua bán ma túy. Giang cũng khai đã 2 lần bán ma túy cho đối tượng tên Tài ở TP HCM, nhưng cơ quan công an không tìm ra Tài.

Anh Thọ là người kiểm tra ma túy cho Thục và khi thử xong, biết đó là ma túy, anh Thọ đã đến Công an thị xã Hồng Lĩnh trình báo, có công tố giác tội phạm, không bị xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, Hà không thừa nhận bán 2 kg ma túy vào tháng 9-2013 cho Giang và quanh co chối tội. Hà cho rằng Giang đổ tội cho Hà, trong khi Giang đã tử vong nên việc xét hỏi gặp khó khăn. Còn Lan cho rằng, Lan không biết chồng là Chính tham gia mua bán ma túy mà chỉ đi theo chồng để lấy xe máy về.

Sau một ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm cho rằng lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn, chứng cứ buộc tội còn yếu, nên đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung.