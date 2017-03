Nữ quái giật đồ khách nước ngoài còn chối tội

HĐXX nhận định bị cáo từng có một tiền sự về việc buộc đưa đi cai nghiện tại Bình Phước.Mới được đưa về địa phương quản lý (quận 2, TP.HCM) thì bị cáo lại gây án nên cần xử nghiêm.

Loan bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Theo hồ sơ, trưa 26-9-2014, thấy anh Fabrizio Sanna (quốc tịch Ý) ngồi trên xích lô dùng điện thoại chụp hình tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (quận 1), Sang (chưa rõ lai lịch) chở Loan áp sát giật điện thoại của anh Sanna rồi ra hiệu cho đồng bọn tăng ga tháo chạy.

Lúc này hai công an Công an phường Bến Nghé đi tuần cùng hai thanh niên đang chạy xe trên đường chứng kiến nên đuổi theo. Sang và Loan lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường, sau cùng 2 đối tượng chạy thoát thân sang hướng quận 4 hòng “cắt đuôi” công an. Khi đến giao lộ Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu, quận 4, Loan ném điện thoại giật được xuống đường rồi tiếp tục bỏ chạy. Công an và người dân tiếp tục truy đuổi đến hẻm 222 Đoàn Văn Bơ thì bắt được Loan. Riêng Sang chạy bộ vào hẻm tẩu thoát. Nhận lại tài sản, anh Sanna đã hết lời cảm ơn sự dũng cảm mưu trí của công an và người dân.

Khi bị bắt, Loan chỉ khai nhận cùng Sang đi cướp giật do bị rủ để có tiền mua ma tuý sử dụng. Nhưng Loan không thừa nhận việc chính tay cướp giật điện thoại. Theo Loan, Sang vừa điều khiển xe vừa trực tiếp dùng tay phải giật điện thoại giao cho Loan cất giữ. Nhưng các nhân chứng đều khẳng định Loan là người trực tiếp giật điện thoại. Tại phiên toà, Loan nhận tội mong được xử nhẹ. Theo định giá, chiếc điện thoại Loan giật là khoảng 4,75 triệu đồng.