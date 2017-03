Nữ sinh trường Y lĩnh 30 tháng tù vì buôn ma túy

(PLO) - Sáng 15-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Thị Hằng (25 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, năm 2012, khi đang là sinh viên hệ cao đẳng của Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An), Hằng đã cùng Lương Văn Hường (35 tuổi, chồng cô ruột của Hằng, trú xã Yên Hòa) đi buôn heroin để lấy tiền ăn học và tiêu xài.

Lúc 6g45 ngày 21-8-2012, tại phòng 208 khách sạn Bạch Tuyết (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Cục Cảnh sát biển) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC 47) và Đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) phá chuyên án 218H, bắt quả tang Hằng cùng Hường đang có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy cho một người tên Lưu.



Bị cáo Lương Thị Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đắc Lam.

Tại đây, công an thu giữ tang vật 43,66 gam heroin, 98 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 9,40 gam) 2 điện thoại di động. Tuy nhiên, Lưu kịp tháo chạy trốn thoát.

Khi bị bắt giữ, Hằng đang mang bầu nên đến ngày 29-8-2012, Hằng được cho tại ngoại để sinh con đầu lòng. Khi con trai đầu được 1,5 tháng tuổi thì chồng Hằng qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Hằng bỏ lại con cho mẹ chồng nuôi và bỏ trốn khỏi địa phương.

Riêng Hường được đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2013. Còn Hằng sau khi bỏ trốn đã bị Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặt biệt trên toàn quốc. Đến tháng 9-2014, Hằng bị Cơ quan công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hằng xin được hưởng án nhẹ để sớm trở về nuôi con và chăm sóc mẹ già.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Hằng là nghiêm trọng, bị cáo nhận thức được pháp luật, nhận thức được tác hại của ma túy nhưng vẫn bàn bạc, tổ chức mua bán ma túy với số lượng lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương…nên cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, hoàn cảnh khó khăn nên được tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.