Ông chủ Đài Loan muốn ở ngoài vì 'ngồi tù chỉ tốn tiền nhà nước'

Bị cáo và công tố viên đang tranh luận tại tòa.

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng sung công quỹ nhà nước. Mức hình phạt trên đã chiếu cố so với đề nghị của công tố là từ một đến hai năm tù.

Tại phiên xử, nói lời sau cùng, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội dù trước đó, bị cáo cương quyết cho rằng việc xử lý hành vi của mình là không đúng. TUy nhiên, bị cáo mong không phải ngồi tù mà thay bằng hình thức phạt kinh tế vì đang có bệnh lại đã hơn 60 tuổi nên muốn ở ngoài chữa trị, việc bắt bị cáo ngồi tù chỉ tốn tiền nhà nước...

Theo hồ sơ, ngày 25-10-2011, Công an huyện Bình Chánh kết hợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an kiểm tra kho chứa hàng ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh do Yu Chi Fu làm chủ, phát hiện bên trong chứa 72.000 kg nhựa phế thải, trị giá 420 triệu đồng.

Yu Chi Fu khai nhận toàn bộ số nhựa phế thải trên bị cáo nhập khẩu từ Đài Loan vào VN. Theo kết quả giám định, hầu hết số nhựa trên không thuộc danh mục phế liệu được nhập khẩu. Qua xác minh tại Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM và địa phương thì bị cáo chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp tại VN.

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Văn Quản có hành vi tự ý bán vật chứng nhưng không được sự đồng ý của Yu Chi Fu và cơ quan chức năng. Ông Quản đã nộp khắc phục 110 triệu đồng. Xét hành vi này thực hiện độc lập, cơ quan điều tra đã lập thủ tục chuyển xử lý hành chính với người này.