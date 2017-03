Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

(PLO) - Ngày 11-9, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thị Chín (40 tuổi, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) 20 năm tù, Nguyễn Văn Minh (26 tuổi) 17 năm tù và Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi, cùng trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 19-7-2014, Chín giao cho Thủy vận chuyển từ huyện Đô Lương (Nghệ An) 72,725 gam heroin xuống TP Vinh bán cho Nguyễn Thị Hằng (trú phường Hồng Sơn, TP Vinh). Sau đó, Chín bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, ra lệnh truy nã Chín về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Còn Chín, từ khi trốn lệnh truy nã, Chín đã phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt, làm lại chứng minh nhân dân để qua mắt lực lượng chức năng. Tiếp tục buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.



Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Minh và Phan Thị Chín tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đắc Lam

Trong quá trình lẩn trốn ở Hà Nội, Chín tạo mối quan hệ với Hưng và bàn nhau buôn cần sa lấy tiền tiêu xài. Thông qua Hưng, Chín biết Minh-có 3 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chín đưa tiền cho Minh mua 32 bánh cần sa (trọng lượng 32,291 kg) nhằm bán lại cho người khác để kiểm lời.

Đến ngày 14-2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh bắt quả tang Chín và Hưng khi đang vận chuyển 32 bánh cần sa từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Từ lời khai của Chín và Hưng, cơ quan công an lệnh bắt khẩn cấp Minh và thu giữ tại nhà Minh 2 gói cần sa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Sau khi cân nhắc mức độ phạm tội của từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.