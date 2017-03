Quan hệ với bạn gái nhí, hai thanh niên lãnh 15 năm tù

Ngày 19-8, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thủ Hoành (25 tuổi,) 12 năm tù và Bạch Sỹ Mạnh (24 tuổi, cùng trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đồng thời, Tòa buộc Hoành phải bồi thường cho bị hại số tiền 8 triệu đồng và Mạnh bồi thường 5 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, chiều 3-3, Mạnh đi xe máy đến Đền vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, Nghệ An) để chơi. Khi đi đến quán ăn Sáu Tỉ (huyện Nam Đàn) em Nguyễn Thị Na (14 tuổi, trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) xin “chở em vào chơi với”. Mạnh chở bé Na đến Đền vua Mai Hắc Đế chơi thì bé Ng.Th.Th.L (13 tuổi, trú huyện Thanh Chương) gọi điện cho Mạnh nói: “Anh ở mô về chở em đi chơi với không quân nớ chở em đi đập đá (chơi ma túy đá)”. Mạnh trả lời “trời mưa to, anh đang đi xa không về” rồi tắt điện thoại. Sau đó bé L. tiếp tục gọi cho Mạnh, Mạnh quay xe về đón bé L. cùng đi chơi.



Bị cáo Nguyễn Thủ Hoành và Bạch Sỹ Mạnh (phải) tại phiên tòa sơ thẩm.

Đêm cùng ngày, Mạnh chở em Na về nhà ngủ còn bé L. không chịu về nhà mà bảo Mạnh ngồi trước cửa hành tạp hóa trú mưa “tâm sự” cho vui. Sau đó, bé L. bảo Mạnh chở đến nhà nghỉ Khải Hoàn để L. thuê phòng ngủ. Bé L. không có tiền nên đã cắm điện thoại thuê phòng 05 rồi rút chìa khóa xe máy của Mạnh để buộc Mạnh phải vào ngủ cùng phòng với bé L.

Tại đây, bé L đã chủ động quan hệ tình dục với Mạnh. Theo lời khai của Mạnh và bé L. thì hai bên đều có tình cảm yêu nhau. Tuy nhiên khi quan hệ tình dục bé L. chưa đủ 13 tuổi, còn trẻ em.

Trước khi bé L. yêu và quan hệ tình dục với Mạnh, bé L đã “yêu” và bị Hoành quan hệ tình dục sáu lần.

Khoảng 18g chiều cuối tháng 12-2014, Hoàng và bé L. nhắn tin cho nhau, rủ cháu L. mượn xe đạp đi đến chợ bò ở xóm 3, xã Thanh Lương, chơi. Tại nhà thu thuế của chợ bò, bé L. chỉ cho Hoành ôm hôn vì “em đang có điều kiện”, nhưng Hoành đã hiếp dâm bé L. Khi Hoành đang hiếp dâm bé L. thì có xe máy đi qua soi đèn vào nên cả hai đứng dậy. Hoành mặc quần áo của mình còn bé L. ôm quần bỏ chạy. Đến trưa 12-1, Hoành ở nhà một mình và đã nhắn tin rủ bé L. “đến nhà anh chơi”.

Tại nhà của Hoành, Hoành xin bé L. “quan hệ”. Bé L. nói “chỉ cho anh ôm hôn và sờ thôi”, nhưng Hoành dọa “nếu không cho mần cái thì sẽ kể chuyện quan hệ ở chọ bò hôm trước cho mọi người nghe”. Khi Hoành đang quan hệ với bé L. trên giường thì em Na đến bắt gặp và đưa bé L. trở về nhà.

Đến ngày 25-1, khi Hoành đang giở trò đồi bại với bé L. trước thềm nhà văn hóa xóm Yên Sơn (xã Thanh Yên) thì có xe máy chạy qua nên cả hai cùng đi về leo lên sàn chứa rơm trên chuồng bò tiếp tục “tâm sự” và quan hệ tình dục. Lần thứ 5 là lúc 20g đầu tháng 2-2015, Hoành nhắn tin rủ bé L. ra bờ đê chơi rồi Hoành xin bé L. quan hệ tình dục và được bé L. đồng ý. Lần thứ 6, khoảng 19g đêm 9-2, Hoành nhắn tin hẹn bé L. ra Trường THCS Thanh Lương rồi chở bé L. ra bờ đê tiếp tục giở trò đồi bại.

Về dân sự, ông nội (là người đạ diện hợp phát cho bị hại) của bé L. yêu cầu xử theo đúng quy định của pháp luật. Gia đình Mạnh đã bồi thường cho bé L. số tiền 3 triệu đồng, còn gia đình Hoành chưa bồi thường được đồng nào.

HĐXX cho rằng, hai bị cáo đều biết bé L. là người bị hại chưa đến 13 tuổi, nhưng vẫn xâm hại tình dục, đặc biệt bị cáo Hoành phạm tội nhiều lần nên cần xử phạt nghiêm minh.