Tòa phúc thẩm tuyên y án các bị cáo chặt 12 cây tràm

Những bị cáo trên bị xét xử vì đã chặt 12 cây tràm của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.



Theo đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), và Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi) mỗi bị cáo 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), thả tự do ngay tại tòa. Còn các bị cáo Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Đỗ Thị Le (64 tuổi) bị phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu) sau khi bị TAND TP.Biên Hòa tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng vì tội danh hủy hoại tài sản đã không có đơn kháng cáo nên bản án sơ thẩm đã có hiệu lực.





Các bị cáo bức xúc sau khi nghe tòa tuyên án.



Theo hồ sơ vụ án, ban đầu, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa gửi công văn đến cơ quan công an thông báo có 24 cây tràm của trung tâm này bị chặt, tuy nhiên sau đó, cơ quan công an xác định chỉ có 12 cây bị chặt. Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa cho rằng số cây keo lai bị chặt do trung tâm này thuê trồng vào năm 2001. Đến tháng 3-2013, 12 cây tràm bị chặt có độ tuổi 12 năm là thời kỳ cây tràm đang phát triển mạnh. Các cơ quan chức năng định giá 12 cây tràm mà 8 bị cáo chặt có giá trị thiệt hại hơn 10 triệu đông.