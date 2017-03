Tử hình thanh niên giết bạn, ném xác xuống sông

(PLO) - Ngày 21-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) về cả hai tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX phúc thẩm nhận định An giết người có toan tính, thực hiện đến cùng nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tuyên y án mà trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt khi xử sơ thẩm.

Theo hồ sơ An và Lư Vĩnh Đạt là bạn học chung tại trường trung cấp nghề ở TP HCM. Muốn cướp xe máy của bạn, An lên mạng mua một vỉ 10 viên thuốc an thần rồi hẹn Đạt đi uống nước.

Tối 25-2-2014, tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP HCM), An pha 5 viên thuốc vào ly nước cho Đạt uống. Tuy nhiên khi nhấm ngụm nước thấy đắng Đạt nhổ ra.



Bị cáo An được dẫn giải về trại sau phiên toà

Không bỏ ý định An tiếp tục mua thêm 7 viên thuốc an thần mới rồi bỏ 5 viên vào chai trà xanh. Đến tối 26-6-2014, An hẹn Đạt đến nhà trọ của mình thuê trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) chơi rồi đưa chai nước nói trên cho Đạt uống.

Khi thấy Đạt nằm im tưởng đã chết, An trói Đạt rồi cho vào bao tải mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7, TP HCM) ném xuống sông Sài Gòn.

Để che giấu hành vi tội lỗi, An dùng điện thoại của Đạt gọi cho mẹ Đạt và bịa chuyện bạn bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Tiếp đó, An mua sim rác nhắn tin cho mẹ Đạt đe dọa không được báo công an và nói rằng Đạt đi xa, không về nhà nữa.

Ngoài ra, An thường xuyên đến nhà Đạt động viên, an ủi, nghe ngóng tình hình.

Ngày 4-3-2014, người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Và ngay sau đó An bị bắt.

Tại phiên phúc thẩm, An thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ý ăn năn, hối cải, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.