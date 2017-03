Tuyên án vụ đường dây đưa phụ nữ sang Singapore trái phép

Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thành Đông 9 năm tù, phạt hành chính bổ sung 5 triệu đồng, bị cáo Trương Ngọc Hùng 6 năm tù, phạt hành chính bổ sung 5 triệu đồng về 2 tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

13 đối tượng còn lại gồm Huỳnh Thị Ngọc Nga, Huỳnh Kim Linh, Trà Ngọc Thanh, Lê Thị Huệ, Phan Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Đào, Huỳnh Thị Thuỷ Tiên, Lê Hoàng Khánh, Phan Thị Mỹ Linh , Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Liễu, Nguyễn Thị Sen và Nguyễn Thị Hải lần lượt nhận mức án thấp nhất 9 tháng tù cho hưởng án treo và cao nhất 2 năm tù về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Các bị cáo tại tòa.



Trước đó, theo cáo trạng Lê Thành Đông (31 tuổi, ngụ Cần Giuôc, Long An) có em gái tên Lê Ngọc Xuân sinh sống ở Singapore. Từ khoảng tháng 2 đến tháng 3-2013, Đông bàn bạc cùng Xuân tổ chức đưa các phụ nữ có nhu cầu sang Singapore kiếm việc làm. Thời gian đầu, các đối tượng xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông mang tên thật của mình.

Theo quy định tại Singapore miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông, thời gian lưu trú không quá 3 tháng/năm và mỗi lần không quá 2 tháng. Để các đối tượng được nhập cảnh trở lại Singapore, Đông cùng Trương Ngọc Hùng (45 tuổi ngụ Bến Lức, Long An) mượn CMND của người khác rồi dùng dao làm rạch mép bao nhựa, bóc, tách thay ảnh của các đối tượng này làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Long An không phát hiện việc tráo ảnh CMND nên từ tháng 4-2013 đến khi bị phát hiện ngày 26-2-214, Đông và Hùng đã 36 lần làm giấy tờ giả cho 28 đối tượng trong và ngoài tỉnh Long An, thu lợi bất chính trên 60 triệu đồng.

Ngoài các bị cáo nói trên, còn có nhiều đối tượng có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa xác định được nhân thân nên tiếp tục xem xét xử lý sau.