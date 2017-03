Vụ ăn chặn kỳ nam: Cựu trưởng công an huyện bị đề nghị 7-8 năm tù

Sáng 14-8, phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án ăn chặn kỳ nam xảy ra tại Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) bước sang phần tranh luận. Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX phạt Nguyễn Thành Trung (nguyên thượng tá, trưởng Công an huyện Khánh Sơn, phó giám thị Trại tạm giam Công an Khánh Hòa) 7-8 năm tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

VKS cũng đề nghị tòa tuyên ba bị cáo khác đều là cựu cán bộ Công an huyện Khánh Sơn cùng phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó đề nghị phạt Nguyễn Hồng Hà (nguyên trung tá, Đội trưởng Đội CSGT) 6-7 năm tù, Vũ Anh Trung (nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường) 5 năm sáu tháng đến sáu năm sáu tháng tù, Trần Lệ Kiên (nguyên thượng úy, Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) 5-6 năm tù.





Năm bị cáo trong vụ ăn chặn kỳ nam nghe đại diện VKS luận tội. Ảnh: TẤN LỘC

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị phạt Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) 2-4 năm tù cùng về tội danh trên với vai trò đồng phạm.

Bác bằng chứng ngoại phạm của trưởng công an huyện

Đại diện VKS xác định: Sau khi biết các cán bộ cấp dưới thu giữ kỳ nam do người dân khai thác trái phép, Nguyễn Thành Trung đã chủ động dùng nhiều cách ép buộc những người đang giữ kỳ nam đưa mình đem đi bán để lấy tiền chia nhau.

Tối 27-9-2012, tại quán cà phê G.N (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn), Nguyễn Thành Trung dùng ảnh hưởng của mình để đưa ra tỉ lệ ăn chia với những người liên quan đến việc khai thác, thu giữ đoạn trầm kỳ và nhóm bảo kê việc khai thác trái phép.

Ngày hôm sau, Trung trực tiếp đem bán đoạn trầm kỳ thứ nhất rồi chia tiền. Sau đó, cũng với thủ đoạn tương tự, Trung đem bán đoạn trầm kỳ thứ hai. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Nguyễn Thành Trung đều phủ nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Trung cho rằng VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố oan sai vì mình không liên quan gì đến việc mua bán hai đoạn trầm kỳ. Nguyễn Thành Trung đưa ra chứng cứ ngoại phạm là từ 18-22g tối 27-9-2012 bị cáo này nhậu ở quán H.Q (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) với một số cán bộ huyện Khánh Sơn tồi về nhà, không có mặt ở thị trấn Tô Hạp để tham gia bàn bạc việc bán kỳ nam, thỏa thuận chia tiền.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo, những người làm chứng đều khẳng định tối 27-9-2012 Trung có mặt tại quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp, trực tiếp đưa ra tỉ lệ ăn chia rồi được người khác giao đoạn trầm kỳ để mang đi bán. Ngoài ra, các nhân chứng khác cũng khai Trung là người bán, chia tiền đoạn trầm kỳ thứ hai.





Bị cáo Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, phủ nhận mọi cáo buộc của VKS, cho rằng mình bị truy tố oan. Ảnh: TẤN LỘC

Đại diện VKS nhận định: từng là trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung biết, nhận thức rất rõ việc khai thác trầm kỳ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn đem trầm kỳ khai thác, thu giữ trái phép đi bán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Trưởng công an chuẩn bị tinh vi để đối phó

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Trung cho rằng có cơ sở để chứng minh bị cáo này ngoại phạm. Vị luật sư này dựa vào lời khai một số nhân chứng, quãng đường di chuyển từ huyện Khánh Sơn đến TP Cam Ranh, cho rằng Trung có mặt tại cuộc nhậu khoảng 19-19g30 tối 27-9-2012 đến khi kết thúc cuộc nhậu.

Cả hai luật sư bào chữa cho bị cáo Trung đều đề nghị thực nghiệm điều tra việc Trung có mặt ở quán cà phê tại huyện Khánh Sơn và quán nhậu tại TP Cam Ranh. Bị cáo Nguyễn Thành Trung tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc của VKS. Trung nói tối 27-9-2012 mình chỉ ngồi nhậu ở TP Cam Ranh với một số cán bộ huyện Khánh Sơn chứ không đi đâu khác. Trung cho rằng lời khai của các nhân chứng là những người cùng ngồi nhậu với Trung hôm đó như viện trưởng VKSND huyện, chánh án TAND huyện Khánh Sơn nói Trung đến quán nhậu muộn là sai.

Đối đáp vấn đề này, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, nói: “Đúng là tối 27-9-2012 Trung có mặt ở quán nhậu tại TP Cam Ranh nhưng vấn đề là thời điểm. Sau khi bàn việc bán kỳ nam, thỏa thuận tỉ lệ ăn chia, Trung mới đến quán nhậu. Sự có mặt này của Trung cho thấy thủ đoạn, hành vi phạm tội rất tinh vi của bị cáo. Là trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan điều tra nên sau khi thực hện hành vi phạm tội, Trung đã tìm cách đối phó với cơ quan chức năng”.

Đại diện VKS cũng dẫn chứng: dù quan hệ rất thân thiết với nhau nhưng khi giao tiền cho Vũ Anh Trung, Nguyễn Thành Trung không sử dụng số máy điện thoại của mình mà gọi bằng một số máy lạ.

LS của bị cáo Trung cũng cho rằng giả sử Trung có tham gia bàn bạc việc bán kỳ nam, chia tiền cũng không phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bởi việc việc khai thác trầm kỳ không phải là hành vi trái pháp luật, huyện Khánh Sơn không có chủ trương thu giữ trầm kỳ do người dân khai thác…

Ngoài ra, luật sư này cho không có căn cứ để nói rằng sản phẩm đem bán là kỳ nam, cơ quan điều tra cũng chưa giám định để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Bị cáo Trung cũng cho rằng việc đào tìm trầm kỳ là không vi phạm pháp luật, nhà nước chỉ hạn chế nhằm bảo vệ kết cấu bền vững của rừng.

Theo bị cáo Trung, nếu truy tố ba cán bộ công an Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì phải truy tố ông Phạm Hồng Sơn, Phó Công an huyện Khánh Sơn vè tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Những ý kiến này đều bị đại diện VKS bác bỏ và khẳng định việc khai thác trầm kỳ là vi phạm pháp luật, trầm kỳ là lâm sản của rừng, việc xác định giá trị trong vụ án này được xác định theo giá trị thực tế…