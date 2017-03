Vụ CA đánh chết nghi can: Một bị cáo xin xử mức án cao nhất

Đại diện gia đình bị hại không đồng ý với hầu hết nội dung của cáo trạng. Ảnh: TẤN LỘC.

Chiều nay (13-4), tiếp tục phần tranh luận của phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), gia đình bị hại không chấp nhận hầu hết các đề nghị của VKS.

LS Võ An Đôn, bảo vệ cho vợ nạn nhân Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) không đồng ý với cáo trạng của VKSND Tối cao. LS Đôn cho rằng việc chỉ truy tố mỗi ông Lê Đức Hoàn (nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là chưa đủ mà cần phải khởi tố, truy tố trưởng Công an TP Tuy Hòa, giám đốc Công an Phú Yên thời điểm đó do đã để cấp dưới dùng nhục hình dẫn đến hậu quả chết người. Mặt khác, LS Đôn đề nghị khởi tố bị cáo Lê Đức Hoàn thêm tội bắt người trái pháp luật. LS Đôn cũng yêu cầu xử các bị cáo tội giết người chứ không phải tội dùng nhục hình.

“Anh Kiều không phải là khách thể của tội dùng nhục hình do thời điểm bị các công an đánh chết anh Kiều không phải là bị can, bị cáo, không bị tạm giam, tạm giữ. Hành vi của các bị cáo là đánh vào các vùng nguy hiểm của nạn nhân, gây ra cái chết. Mặt khác, Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nêu rõ, nếu dùng nhục hình dẫn đến chết người thì truy tố tội giết người”- LS Đôn viện dẫn. LS bảo vệ cho vợ bị hại cũng đề nghị khởi tố viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa và một số người có liên quan tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội do đã bao che cho người có tội là Lê Đức Hoàn. LS Đôn cũng đề nghị giám định lại để làm rõ các vết thương còn lại trên người nạn nhân, làm rõ nghi vấn nạn nhân có bị đánh bằng roi điện… Do đó, LS bảo vệ cho vợ bị hại đề nghị HĐXX trả hồ để điều tra lại.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: TẤN LỘC

Bà Ngô Thị Tuyết (chị của nạn nhân Kiều) cũng không đồng tình với hầu hết các quan điểm của VKS. Bà Tuyết cho rằng việc VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Đức Hoàn chỉ 9-12 tháng tù treo là quá nhẹ. Bà Tuyết cũng đề nghị khởi tố Lê Đức Hoàn và những người liên quan như các ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc (cán bộ Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Văn Lai (cán bộ Công an huyện Tây Hòa), Nguyễn Văn Thắng (Trưởng Công an xã Hòa Đồng) tội bắt người trái pháp luật; khởi tố những người đã dẫn giải, giam giữ anh Kiều trong ngày 13-5-2012 tội bắt giữ người trái pháp luật. Bà Tuyết yêu cầu HĐXX cho giám định lại thương tích em trai bà, nhất là giám định nội tạng, xác định lại số vết thương trên vùng đầu… Gia đình bị hại cũng không chấp nhận xử tội dùng nhục hình mà yêu cầu khởi tố, truy tố, xét xử tội giết người… Bà Tuyết yêu cầu xử lý hình sự hành vi đánh, đá anh Kiều của ông Lê Hải Phú (cán bộ Công an TP Tuy Hòa) như lời khai của một số bị cáo…

Bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa nói lời sau cùng. Ảnh: TẤN LỘC.

Kiểm sát viên Phạm Duy Tân, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của LS và gia đình bị hại với lý do các yêu cầu này không có căn cứ. VKS cũng cho rằng không có căn cứ để xử lý các tội danh khác như đề nghị của LS và gia đình bị hại. “Việc bắt giữ Kiều không có lệnh là có dấu hiệu tội bắt người trái pháp luật nhưng việc bắt giữ là cần thiết vì thời điểm đó Kiều là đối tượng của chuyên án. Những người tham gia bắt giữ Kiều đã bị xử lý kỷ luật. Kiều là khách thể của tội dùng nhục hình. Các bị cáo không có mục đích đánh chết Kiều mà do việc dùng nhục hình gây nên. Việc các bị cáo dùng gậy cao su đánh Kiều là hành vi dùng nhục hình. Việc truy tố tội dùng nhục hình là có căn cứ pháp luật. Không có vấn đề gì phải lăn tăn nữa!”

Khi nói lời sau cùng, năm bị cáo Lê Đức Hoàn, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều nguyên cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, mong gia đình nạn nhân tha thứ. Riêng bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành nói: “Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. Nếu tôi có tội, cứ tuyên tôi với mức án cao nhất”.

Tòa tuyên bố chuyển sang phần nghị án, chiều 15-4 sẽ tuyên án.