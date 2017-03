Quá tải đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Xin kháng nghị GĐT, TT sẽ phải mất phí? Tại một hội thảo do TAND Tối cao tổ chức hồi tháng 9-2015, nhiều lãnh đạo tòa án các địa phương đã chỉ ra những bất cập về chế định GĐT, TT. Theo các ý kiến này, vì cơ sở đề nghị kháng nghị GĐT, TT khá rộng, chưa cụ thể và đương sự “không mất gì” khi đề nghị nên cứ gửi đơn tràn lan để cầu may khiến chế định GĐT, TT trở thành một cấp xét xử chứ không còn là thủ tục đặc biệt nữa. Mặt khác, do luật định nên trong nhiều vụ chứng cứ đã rõ, thay vì có thể phán quyết luôn để giải quyết dứt điểm thì cấp GĐT, TT vẫn phải hủy án, đưa về các tòa cấp dưới xét xử lại làm kéo dài thời gian giải quyết án, tốn kém tiền của, công sức của các tòa và các đương sự. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi quy định tố tụng chặt chẽ hơn về điều kiện, trách nhiệm, nghĩa vụ của người gửi đơn đề nghị GĐT, TT (lệ phí nộp đơn, nghĩa vụ chứng minh...) để hạn chế tình trạng gửi đơn tràn lan. Song song đó cũng cần sửa đổi thẩm quyền của Hội đồng GĐT, TT theo hướng không chỉ dừng lại ở mức phá án để giao về các tòa cấp dưới mà giải quyết dứt điểm luôn về nội dung đối với những vụ án chứng cứ đã rõ. Nhật Bản mỗi năm chỉ có khoảng 200 đơn Ở Nhật có hình thức tương tự TT ở Việt Nam đối với án hình sự nhưng chỉ TT đối với các bản án mà tòa tuyên bị cáo có tội. Có ba điều kiện để được TT là vụ án có việc giả mạo chứng cứ, thẩm phán nhận hối lộ và can thiệp bất hợp pháp (lạm dụng quyền lực) hoặc phát hiện tình tiết, chứng cứ mới. Từ năm 2006 đến 2010, mỗi năm Nhật chỉ có khoảng 200 đơn đề nghị TT và có khoảng 10 vụ được tòa thụ lý mở phiên TT. Ở Nhật tránh trường hợp mở quá nhiều phiên TT tạo gánh nặng cho ngành tòa án và kiểm sát. Ông MATSUMOTO TAKESHI, cố vấn trưởng Dự án JICA - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản