Quy định ‘quyền im lặng’: Muộn còn hơn không!

Chỉ ghi âm, ghi hình khi bị can kêu oan? Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Nguyễn Văn Chiến, việc lắp đặt camera, tiến hành ghi âm, ghi hình trong hỏi cung nhằm mục đích chính là chống bức cung, dùng nhục hình. Đây cũng là giải pháp để “giải tiếng oan” cho cả phía CQĐT lẫn luật sư. Theo Thiếu tá Ngô Đức Thắng (Trưởng phòng V19, Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính tư pháp, Bộ Công an), nếu xác định ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can là hoạt động giám sát thì việc ghi âm, ghi hình không phải do người hỏi cung thực hiện. Quy định theo hướng này sẽ có vấn đề đặt ra là khi thực hiện ghi âm, ghi hình ở ngoài địa điểm trụ sở CQĐT, trại tạm giam, nhà tạm giữ thì cần có một lực lượng lưu động được trang bị máy móc để thực hiện. Mặt khác, giữ bí mật điều tra ra sao khi cán bộ thực hiện ghi âm, ghi hình không phải là điều tra viên thụ lý án? “Việc bảo quản, bảo mật, sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can cũng cần phải tính toán vì trung bình một năm cả nước có khoảng 100.000 bị can, mỗi bị can phải hỏi cung ít nhất hai lần, có bị can phải hỏi cung hàng chục lần. Cùng với đó là việc định thời hạn bảo quản đối với việc lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình trong bao lâu là phù hợp” - ông Thắng lưu ý. Từ đó ông Thắng đề nghị để bảo đảm tính khả thi thì chỉ nên quy định ghi âm, ghi hình trong trường hợp bị can kêu oan, không nhận tội hoặc đối với các bị can phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Chống bức cung, dùng nhục hình Quyền im lặng được quy định cũng giúp hạn chế được các hiện tượng bức cung, dụ cung, dùng nhục hình để lấy lời khai nhận tội từ bị can trong giai đoạn điều tra vốn đang xảy ra không ít ở nước ta, trong đó không ít trường hợp làm oan người không có tội. Khó có thể xảy ra việc bức cung, dụ cung, dùng nhục hình nếu việc hỏi cung có mặt người bào chữa; nếu có bức cung, dùng nhục hình, dụ dỗ mà có lời khai nhận tội của bị can thì lời nhận tội đó không có giá trị là chứng cứ vì không có mặt người bào chữa. Trung tướng TRẦN VĂN ĐỘ,

nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Bị oan, sai vẫn… cám ơn điều tra Mục đích quan trọng nhất của việc ghi nhận quyền im lặng hay quy định ghi âm, ghi hình là không để xảy ra oan, sai. Thực tế không phải oan, sai nhiều nhưng có chuyện đó. Dân mình bị bắt vào, rõ ràng việc bắt là sai đấy nhưng sau khi bị giam mấy chục ngày, được thả ra một cái là chạy ngay, thậm chí còn cám ơn điều tra. Chạy ngay vì sợ bị gọi lại, không dám đơn từ kiện tụng gì hết. TS VÕ VIỆT HÀ, Phó ban Tư vấn trợ giúp

pháp lý Hội Luật gia Việt Nam