Sử dụng ảnh người khác không xin phép, được không?

Một số vụ tranh chấp về quyền hình ảnh - Năm 2011, cô HTTT kiện một nhiếp ảnh gia cùng một số tờ báo vì đăng ảnh cô mà không xin phép. Tuy nhiên, sau đó cô T. đã lên tòa rút đơn khởi kiện. Theo hồ sơ, năm 2003, cô T. làm mẫu cho một nhiếp ảnh gia chụp ảnh quảng bá sản phẩm quê hương. Trong số đó, tấm ảnh cô đội nón lá trong vườn bưởi cười tươi đã đăng trên báo xuân năm 2004. Bức ảnh này còn được đăng trên một số báo. Năm 2009, cô T. phát hiện tấm ảnh này được đăng trên nhiều báo in, báo mạng, lịch treo tường và cả logo quảng bá bưởi, dịch vụ tiện ích điện thoại…, thậm chí có video clip chín phút quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình của nước ngoài và phát trên nhiều quốc gia mà không thông qua ý kiến của cô. Cho rằng việc này đã ảnh hưởng đến cuộc sống, xâm phạm quyền lợi cá nhân, cô T. kiện yêu cầu các đơn vị đã dùng ảnh không được đăng tiếp và phải liên đới với nhà nhiếp ảnh bồi thường 200 triệu đồng… - Cùng năm 2011, một ca sĩ đã kiện một spa đòi bồi thường 20.000 USD vì dùng hình ảnh anh thuê chụp (phục vụ một album chưa phát hành) quảng cáo mà không xin phép. Ảnh của anh xuất hiện trên một số tờ rơi được phát trên đường để quảng cáo cho spa. Ngoài ra, spa còn in ảnh của anh thành poster lớn dựng ngay cổng ra vào. Chủ spa thì nói là bạn của người chụp ảnh cho ca sĩ. Chủ spa đã mua lại bức ảnh trên với giá 20 triệu đồng để làm quảng cáo. Trước yêu cầu của ca sĩ, spa chỉ gỡ poster có hình ảnh ca sĩ xuống nhưng không đồng ý bồi thường vì đã trả tiền cho người chụp ảnh... Lấy Hiến pháp, BLDS làm gốc Về nguyên tắc, Hiến pháp và BLDS vẫn là những văn bản pháp luật quan trọng nhất để bảo vệ quyền nhân thân, trong đó có quyền của cá nhân đối với hình ảnh. Các luật khác không được quy định khác BLDS. Do đó, cần bỏ cụm từ “trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác” tại đoạn cuối của khoản 1 Điều 32 dự thảo. Ngoài ra, luật cũng cần có giải thích rõ khái niệm về “ảnh cá nhân”, “lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng”, “hình thức sinh hoạt cộng đồng khác” để dễ áp dụng, tránh gây ra những cách hiểu khác nhau.