Tính cả lãi để xác định tiền chiếm đoạt

Tính lãi để buộc bồi thường cũng không được? Năm 2010, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM từng sửa phần dân sự trong một bản án hình sự sơ thẩm với lý do không có quy định nào cho phép tính lãi trên số tiền lừa đảo. Cụ thể, tháng 9-2007, Bùi Trọng Phước, Nguyễn Thị Trúc Ly, Hoàng Anh Tùng vào công ty chủ quản cũ tại TP.HCM lấy ba tờ ủy nhiệm chi trị giá hơn 3,6 tỉ đồng (đã ký sẵn) rồi cầm đến Chi nhánh Ngân hàng B. (nơi công ty cũ có tài khoản) rút tiền chia nhau. CQĐT Công an TP.HCM xác định Phước, Ly, Tùng đã dùng ba tờ ủy nhiệm chi lừa ngân hàng nên khởi tố họ về tội lừa đảo. Xử sơ thẩm, ngoài việc phạt tù các bị cáo, TAND TP.HCM còn buộc họ phải liên đới bồi thường cho ngân hàng hơn 3,6 tỉ đồng và 600 triệu đồng tiền lãi (tòa tính lãi từ tháng 9-2007 đến ngày xử sơ thẩm theo lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước thời điểm đó). Không đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm về phần tính lãi, ba bị cáo kháng cáo và được tòa phúc thẩm chấp nhận. Theo tòa phúc thẩm, pháp luật không quy định và trong thực tiễn xét xử hình sự, ngành tòa án cũng không tính lãi đối với số tiền chiếm đoạt như trường hợp trên. Việc tòa sơ thẩm tự tính lãi trên số tiền chiếm đoạt là gây thiệt thòi cho các bị cáo. Không được làm bất lợi cho nghi can Đối với các tội như lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì định lượng số tiền chiếm đoạt là xác định trên giá trị thực tế bị chiếm đoạt. Chẳng hạn vay 5 tỉ đồng, dù có thỏa thuận lãi thì giá trị thực tế bị chiếm đoạt nếu có yếu tố cấu thành tội phạm cũng chỉ là 5 tỉ đồng. Lãi suất chỉ tính trong giai đoạn thi hành án, sau khi đã có bản án, quyết định có hiệu lực buộc bị cáo phải bồi thường. Phải hiểu như vậy để không làm trái nguyên tắc áp dụng có lợi cho nghi can trong trường hợp không có quy định và tránh trường hợp nạn nhân để lâu mới đi tố cáo, làm nặng thêm tình trạng pháp lý của nghi can. Luật sư NGUYỄN HỮU THẾ TRẠCH, Đoàn Luật sư TP.HCM