Đăng ký tạm trú, có được cấp sổ?

Tôi là sinh viên thuê nhà trọ tại Hà Nội để đi học. Khi thuê nhà chủ nhà có hướng dẫn ra công an làm thủ tục tạm trú. Tôi làm thủ tục tạm trú và công an thu lệ phí là 50.000 đồng. Tuy nhiên, tôi không được nhận bất cứ giấy tờ gì để chứng minh là mình đã đăng ký tạm trú và cũng không được cấp biên lai thu tiền. Họ làm vậy có đúng không? Nếu không đúng thì tôi phải khiếu nại ở đâu?

Vũ Hoàng (duylinh.vh.kts@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 30 Luật Cư trú quy định đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.

Ngoài ra, tại Điều 17 Thông tư 35 của Bộ Công an (hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành) quy định “Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng”.

Còn việc thu phí đối với trường trường hợp đăng ký tạm trú thì Thông tư 02 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, quy định về phí như sau:

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 10.000 đồng/lần cấp;...

Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn”

Như vậy, nếu công an phường không làm đúng quy định nêu trên và không cấp biên lai thu tiền thì bạn có thể khiếu nại tới Trưởng Công an phường nơi bạn đăng ký tạm trú.