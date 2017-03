Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo luật mới?

Bạn tôi vừa bị tai nạn lao động khi đang làm việc tại công trường. Tôi có nghe nói theo luật mới thì chế độ nghỉ dưỡng sức dài hơn cho người lao động, có phải vậy không?

Tuấn (ptktuanrubyso12@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực ngày 1-7-2016) quy định người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức nếu hội đồng trên kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

-3 mức thường gian nghỉ dưỡng đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể như sau:

Thứ tự Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Số ngày nghỉ 1 Từ 51% trở lên Tối đa 10 ngày 2 Từ 31% đến 50% Tối đa 7 ngày 3 Từ 15% đến 30% Tối đa 5 ngày Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Lưu ý, số ngày nghỉ dưỡng nói trên do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp nơi nào chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Nói thêm cho bạn rõ, trước đây theo Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 5-10 ngày đối với người lao động sau điều trị thương tật, tai nạn, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung.