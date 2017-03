(PLO)- Theo Luật An toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có phải tất cả cơ sở kinh doanh ăn uống đều phải có giấy chứng nhận này không và cơ quan nào có quyền cấp, thủ tục ra sao? Chúng tôi đã trao đổi với ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, để làm rõ vấn đề trên.