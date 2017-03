Việt kiều kiện ủy ban huyện, tòa nào xử?

Tố tụng hành chính khác dân sự Sau khi Luật Tố tụng hành chính 2010 có hiệu lực (1-7-2011), Tòa Hành chính TAND TP.HCM cũng đã nhận được nhiều vụ án hành chính mà nhiều tòa quận, huyện chuyển lên để giải quyết theo thẩm quyền với lý do người khởi kiện định cư ở nước ngoài. Trong những vụ án này, đối tượng khởi kiện hành chính là các quyết định do cơ quan cấp quận, huyện ban hành. Tòa Hành chính TAND TP.HCM đã căn cứ vào Điều 28, 29, 30 Luật Tố tụng hành chính 2010 để chuyển hồ sơ về lại cho các tòa quận, huyện với lý do vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa cấp tỉnh. Trong một tài liệu tập huấn gần đây, Tòa Hành chính TAND TP.HCM cũng lưu ý các tòa quận, huyện là thẩm quyền giải quyết của tòa cấp huyện trong tố tụng hành chính khác với tố tụng dân sự, phải căn cứ vào đối tượng hành chính bị khởi kiện và thẩm quyền ban hành quyết định hành chính bị khởi kiện để xác định thẩm quyền.