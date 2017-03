Vụ xông vào UBND phường chém người: Phải xử tội gây rối!

Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao: Có cả hành vi cố ý gây thương tích và hành vi gây rối Thứ nhất, không phải đình chỉ tội này thì không thể xử lý tội khác. VKSND chỉ truy tố tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố trước khi tòa đưa vụ án ra xét xử thì đương nhiên tòa đình chỉ giải quyết vụ án. Như vậy, do bị giới hạn về mặt tố tụng nên không thể xử lý hình sự những người có hành vi xông vào trụ sở UBND phường chém người là hoàn toàn đúng. Thẩm phán Nguyễn Trung Hưng (TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai) nói: “Một hành vi có thể có dấu hiệu của nhiều tội nhưng chỉ xử lý một tội thôi” là không sai. Thế nhưng cần phải hiểu ở đây có thể có đến hai hành vi, một là hành vi gây rối (xông vào trụ sở UBND phường làm loạn, gây đình trệ hoạt động cơ quan công quyền), hai là hành vi đánh/chém người gây thương tích. Hiểu máy móc trong vụ này chỉ một hành vi là sai. Như vậy, nếu đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng thì vẫn có thể xử lý về tội danh này chứ không thể lập luận như thẩm phán TAND TP Biên Hòa. Thứ hai, trường hợp này có thể xử hành chính được vì nhóm người này chưa ai bị coi là tội phạm. Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính giải thích “vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm…”. Theo Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS, không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Cho nên trường hợp này không thể nói nhóm người vào trụ sở phường chém người gây thương tích đã là tội phạm để mà không thể xử lý hành chính (chưa xử mà đã đình chỉ thì không phải là tội phạm). Do đó, cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý hành chính nhóm người này (về hành vi cố ý gây thương tích) sau khi tòa đã đình chỉ về tội này. Luật gia NGUYỄN THANH LƯƠNG, Hội Luật gia TP.HCM: Hành vi đã cấu thành tội gây rối Căn cứ vào Điều 245 BLHS và Nghị quyết 02/2003 thì theo tôi, hành vi xông vào trụ sở phường chém người gây thương tích đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng (có hành vi hò hét làm náo động, gây nên sự xáo trộn, hoảng sợ cho những người xung quanh...). Sau khi tòa đình chỉ giải quyết vụ án cố ý gây thương tích thì theo Điều 13 BLTTHS, trách nhiệm khởi tố vụ án gây rối thuộc cơ quan tiến hành tố tụng (Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra, VKSND, TAND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm khởi tố vụ án…). Khách thể bị xâm phạm trong tội này là nền trật tự hành chính, an toàn xã hội… Theo tôi, trường hợp này nếu không xử lý tội gây rối trật tự công cộng là các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bỏ lọt tội phạm. Vậy các thanh niên không tiền án lẫn tiền sự à? Lập luận như Thẩm phán Nguyễn Trung Hưng nghĩa là nhóm thanh niên trong vụ “xông vào trụ sở UBND phường chém người” chẳng những không bị xử lý hình sự mà còn không bị xử lý cả về hành chính. Như vậy, nhân thân những thanh niên này như tờ giấy trắng: Không tiền án, không tiền sự! Điều này thật lạ lùng! Chắc chắn người dân sẽ rất lo sợ với kiểu xử lý mà không xử này! Khi đó nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời sẽ được hiểu như thế nào!? Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa